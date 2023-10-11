Şükrü Özyıldız'ın fenomen aşkı Sibil Çetinkaya baştan sona transparan oldu! "Kıvrımlar inanılmaz" Oyuncu Şükrü Özyıldız ile aşka yelken açan fenomen Sibil Çetinkaya, Paris kombini ile sosyal medyayı salladı.

ensonhaber.com

Sosyal medyanın tanınan isimlerinden Sibil Çetinkaya, influencerlık yolunda ilerliyor.

Hayatına dair birçok anı takipçileriyle paylaşan Çetinkaya, şimdilerde aşk sarhoşu.

Sibil Çetinkaya, gönlünü ünlü ve yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız'a kaptırdı. Birlikte tatile çıkan çiçeği burnunda aşıklar, havalimanında görüntülendi.

Dila Tarkan, Şeyma Subaşı, Mert Vidinli gibi sosyetik isimlerle yakın olan Sibil Çetinkaya, yine magazin gündeminden düşemedi.

29 yaşındaki fenomen, güzelliğiyle de bir o kadar iddialı.

Transparan Sibil

Fizik gösterisi yaptıran kombinler seçen Sibil, Paris pozlarıyla ortalığı kavurdu.

Baştan sonra transparan bir kostüm giyen güzel fenomen, vücut hatlarını ortaya koydu.

Görenler ise "Aşk yaramış", "Şükrü çok şanslı", "Kıvrımların çok güzel", "Fizik kadın" tarzında yorumlarda bulundu.