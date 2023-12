Haberler



Survivor All Star 2024 ne zaman başlıyor? İşte Survivor All Star 2024 takımları... Survivor All Star 2024 ne zaman başlayacağı merak uyandırdı. İşte Survivor All Star 2024'ün başlayacağı tarih ve takımlar...

ensonhaber.com TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'ın yeni sezonu için geri sayım başladı. Bu sene All Star sezonu olarak düzenlenecek program Survivor All Star 2024 olarak izleyicisi ile buluşuyor. Acun Ilıcalı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile Survivor All Star 2024'ün ne zaman başlayacağını duyurdu. Programın hayranları Survivor All Star 2024'ün başlayacağı tarihi iple çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Survivor All Star 2024'ün takımları belli oldu. Takımlar mavi takım ve kırmızı takım olarak belirlendi. Birbirinden efsane isimlerin yer alacağı Survivor All Star 2024 büyük heyecana sahne olacak. Takımlar belli oldu Survivor All Star 2024'ün takımları belli oldu. İşte mavi takım ve kırmızı takım... KIRMIZI TAKIM Turabi Merve Aydın Pınar Saka Nagihan Karadere Gizem Memiç Aleyna Kalaycıoğlu Berna Canbeldek Doğukan Manço Furkan Kızılay Ersin Korkut Sercan Yıldırım Bozok Gören Nihat Altınkaya MAVİ TAKIM Ogeday Girişken Nefise Karatay Seda Ocak Begüm Yücetan Sahra Işık Seda Aktuğlu Damla Can Hakan Hatipoğlu Yiğit Poyraz Yasin Obuz Özgür Tetik Yunus Emre Survivor All Star 2024 ne zaman başlıyor? Survivor All Star 2024 yarışması 1 Ocak 2024 tarihinde başlayacak.