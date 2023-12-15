Survivor All Star 2024 ne zaman başlıyor? İşte Survivor All Star 2024 takımları... Survivor All Star 2024 ne zaman başlayacağı merak uyandırdı. İşte Survivor All Star 2024'ün başlayacağı tarih ve takımlar...

ensonhaber.com

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'ın yeni sezonu için geri sayım başladı. Bu sene All Star sezonu olarak düzenlenecek program Survivor All Star 2024 olarak izleyicisi ile buluşuyor.

Acun Ilıcalı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile Survivor All Star 2024'ün ne zaman başlayacağını duyurdu.

Programın hayranları Survivor All Star 2024'ün başlayacağı tarihi iple çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde Survivor All Star 2024'ün takımları belli oldu. Takımlar mavi takım ve kırmızı takım olarak belirlendi.

Birbirinden efsane isimlerin yer alacağı Survivor All Star 2024 büyük heyecana sahne olacak.

Takımlar belli oldu

Survivor All Star 2024'ün takımları belli oldu. İşte mavi takım ve kırmızı takım...

KIRMIZI TAKIM

Turabi

Merve Aydın

Pınar Saka

Nagihan Karadere

Gizem Memiç

Aleyna Kalaycıoğlu

Berna Canbeldek

Doğukan Manço

Furkan Kızılay

Ersin Korkut

Sercan Yıldırım

Bozok Gören

Nihat Altınkaya

MAVİ TAKIM

Ogeday Girişken

Nefise Karatay

Seda Ocak

Begüm Yücetan

Sahra Işık

Seda Aktuğlu

Damla Can

Hakan Hatipoğlu

Yiğit Poyraz

Yasin Obuz

Özgür Tetik

Yunus Emre

Survivor All Star 2024 ne zaman başlıyor?

Survivor All Star 2024 yarışması 1 Ocak 2024 tarihinde başlayacak.