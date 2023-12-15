Survivor All Star 2024 ne zaman başlıyor? İşte Survivor All Star 2024 takımları...

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'ın yeni sezonu için geri sayım başladı. Bu sene All Star sezonu olarak düzenlenecek program Survivor All Star 2024 olarak izleyicisi ile buluşuyor.
Acun Ilıcalı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ile Survivor All Star 2024'ün ne zaman başlayacağını duyurdu.
Programın hayranları Survivor All Star 2024'ün başlayacağı tarihi iple çekiyor.
Geçtiğimiz günlerde Survivor All Star 2024'ün takımları belli oldu. Takımlar mavi takım ve kırmızı takım olarak belirlendi.
Birbirinden efsane isimlerin yer alacağı Survivor All Star 2024 büyük heyecana sahne olacak.
Takımlar belli oldu
Survivor All Star 2024'ün takımları belli oldu. İşte mavi takım ve kırmızı takım...
KIRMIZI TAKIM
Turabi
Merve Aydın
Pınar Saka
Nagihan Karadere
Gizem Memiç
Aleyna Kalaycıoğlu
Berna Canbeldek
Doğukan Manço
Furkan Kızılay
Ersin Korkut
Sercan Yıldırım
Bozok Gören
Nihat Altınkaya
MAVİ TAKIM
Ogeday Girişken
Nefise Karatay
Seda Ocak
Begüm Yücetan
Sahra Işık
Seda Aktuğlu
Damla Can
Hakan Hatipoğlu
Yiğit Poyraz
Yasin Obuz
Özgür Tetik
Yunus Emre
Survivor All Star 2024 ne zaman başlıyor?
Survivor All Star 2024 yarışması 1 Ocak 2024 tarihinde başlayacak.