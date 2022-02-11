Survivor Mert Öcal'ın eski aşkı Aşk Mantık İntikam'dan çıktı! Evliliğin eşinden dönmüşler…

Survivor All Star'ın iddialı yarışmacısı Mert Öcal'ın geçmiş ilişkileri merak konusu oldu. Öcal'ın geçmişte, Aşk Mantık İntikam dizisinin yıldızıyla evliliğin eşiğinden döndüğü ortaya çıktı.

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star 2022, birbirinden heyecanlı bölümleriyle izleyicilerin nefesini kesmeye devam ediyor.

Çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen Survivor All Star'da ünlüler-gönüllüler takımı yarışmacıları kıran kırana bir mücadele gösteriyor.

Survivor'da ünlüler takımında yarışan ve performansından çok özel hayatıyla adından söz ettiren Mert Öcal'ın, geçmiş ilişkileri merak konusu oldu.

Hakkında araştırma yapanlar Öcal'ın, Türkan Şoray ve Cihan Ünal'ın kızları Yağmur Ünal ile evliliğinden eşiğinden döndüğünü öğrenince şoke oldu.

YAĞMUR ÜNAL MERT ÖCAL AŞKI

Şimdilerde Aşk Mantık İntikam dizisinin yapımcılığını üstlenen Yağmur Ünal ile Mert Öcal, evliliğe kadar yaklaşmıştı. Ancak ikilinin ilişkisi ihanet iddiaları nedeniyle bitmişti.

Yağmur Ünal'ın, Mert Öcal'ı yurt dışında bulunduğu zamanlarda aldattığı ve bunu öğrenen Öcal'ın da ilişkiyi bitirdiği iddia edilmişti.