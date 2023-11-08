TV'de bugün neler yayınlanacak? 8 Kasım Çarşamba ATV, Kanal D, Star, Show, Fox, TV8... Televizyon ekranlarında saat saat hangi yapımların yayında olacağı belli oldu. İşte 8 Kasım Çarşamba'nın yayın akışları...

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Hafta ortası oldukça heyecanlı...

Diziler aksiyonu yükseltirken, sinema filmleri ve yarışmalar da eşlik ediyor.

8 Kasım Çarşamba akşamı Dilek Taşı, Kuruluş Osman, Şahane Hayatım, Benim Güzel Ailem ve MasterChef Türkiye All Star programları ekranda olacak.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte Çarşamba TV yayın akışı...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Dilek Taşı

00:15 Arka Sokaklar

Star TV yayın akışı

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yerli Dizi Tekrar

Fox TV yayın akışı

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Şahane Hayatım

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Şahane Hayatım

TRT 1 yayın akışı

06:50 Elimi Bırakma

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

15:00 Diriliş Ertuğrul

17:40 Lingo

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Benim Güzel Ailem

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Yedi Bela Hüsnü

21:45 Yerli Sinema Korkusuz Korkak

TV8 yayın akışı

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım