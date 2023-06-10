Yalı Çapkını 2.sezon ne zaman? İşte 2. sezon 37. bölüm tarihi 9 Haziran Cuma günü sezon finaliyle ekranlara damga vuran Yalı Çapkını, iddialı bir bitiş yaptı. İzleyiciler ise şimdiden Yalı Çapkını 2. sezon tarihini araştırmaya başladı.

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını, ekranlara ara veriyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Diren Polatoğulları, Gözde Kansu, Beril Pozam, Ersin Arıcı, Baran Bölükbaşı gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını yeni bölümü son kez yayınlandı. Sezon finali yapan Yalı Çapkını, 36.bölümüyle ekranlara geldi. Ferit ve Seyran'ın doludizgin aşkı seyircilere duygusal anlar yaşatırken, 2. sezonun akıbeti merak edildi. Merak edilen bir başka konu ise gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan yapım olan Yalı Çapkını'nda Ferit ölecek mi sorusu. Yalı Çapkını 2. sezon ne zaman? Yalı Çapkını 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar... Yalı Çapkını 2. sezon ne zaman? Yalı Çapkını 2. sezonunun Eylül ayıyla birlikte ekrana gelmesi bekleniyor. Gerçek hikayede Ferit ölüyor mu bilinmezken Ferit’in akıbeti de dizinin yeni sezonunda belli olacak.