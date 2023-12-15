Yargı 76. bölüm fragmanı: Cellat Kadir’in hedefi Ceylin! Zehri verdi, ölüm yakında… Her Pazar Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinden, merakla beklenen yeni bölüm fragmanı geldi. Cellat Kadir'in hedefi bu kez Ceylin. Peki Ceylin ölecek mi? İşte Yargı yeni bölüm fragmanı...

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ensonhaber.com

Kanal D’nin gözde yapımlarından biri olan Yargı dizisi, başlangıcından bu yana geniş bir hayran kitlesi tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Yapımcılığını Kerem Çatay'ın üstlendiği ve usta yönetmen Ali Bilgin'in yönetmen koltuğunda olduğu dizi, her Pazar reytingleri süpürüyor.

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz ve Uğur Polat gibi deneyimli oyuncuların performanslarıyla dikkat çektiği dizi, son bölümüyle zirveye oturdu.

Ve beklenen an geldi! Diziden yeni fragman yayınlandı. Bakın yeni bölümde neler olacak…

Ceylin ölecek mi?

Öldürülmeye çalışılan Seçil, Ilgaz ve Ceylin tarafından koruma altına alınır. Bu iş Cellat Kadir’e kadar uzanır. Kadir durumu fark edince önlemini almaya başlar.

Öte yandan, Yekta'nın olayı durdurma girişimi başarısız olurken, Ceylin tek başına harekete geçerek tehlikeli durumun tam ortasına doğru ilerliyor.

Peki Cellat Kadir, Ceylin’e bir şey yapacak mı? İşte Yargı 76. bölüm fragmanı…