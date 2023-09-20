Yenge akımına dahil oldu! Galatasaraylı Tete'nin eşi güzelliğiyle parmak ısırtıyor Galatasaray'ın yeni transferi Brezilyalı futbolcu Tete, özel hayatıyla gündemde! Geçtiğimiz yıl dünya evine girdiği güzeller güzeli eşi Tania, sarı-kırmızılı taraftarların beğenisini kazandı.

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Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Tete, transfer edildiği günden itibaren taraftarların büyük ilgisini çekti.

Hızlı, yetenekli ve hücum futboluna katkı sağlayan oyuncu, saha içindeki performansıyla da takımına önemli katkılar sunuyor.

Tete'nin sadece futbol yetenekleri değil, özel hayatı da gündeme geliyor.

Eşi gönülleri fethetti

Tete, geçtiğimiz yıllarda Brezilya'da güzeller güzeli Tania ile dünya evine girdi.

Tete'nin eşi, hem güzelliği hem de sempatik kişiliğiyle Galatasaray taraftarlarının gönlünü kazandı.

Tete, Ukraynalı güzel Tania ile 2 yıldır mutlu bir evlilik sürdürüyor. Tania, sadece güzellik ve zarafetiyle değil, aynı zamanda köpek sevgisiyle de biliniyor.

Sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı fotoğraflarda sıkça köpekleriyle birlikte görülen Tania, hayvansever kişiliğiyle dikkat çekiyor.

Tania'nın ilgi çekici bir diğer özelliği ise spora olan tutkusu. Eşi Tete gibi sağlıklı bir yaşam tarzını benimseyen Tania, düzenli olarak spor yaparak formunu koruyor.