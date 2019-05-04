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Motorola Moto E6’nın özellikleri belli oldu

Motorola’nın yeni giriş seviyesi telefonu E6’nin ortaya çıkan özelliklerini sizler için derledik.

Haber Merkezi | 04.05.2019 - 10:57..
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Geçtiğimiz şubat ayında Moto G7 serisini duyuran Motorola, giriş seviyesinde bulunan diğer akıllı telefonlarla rekabet edebilmek için yeni Moto E6 üzerinde çalışıyor. Bütçe dostu telefonlar arasında yer alacak Motorola Moto E6’nin teknik özelliklerine hep beraber bir göz atalım.

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MOTOROLA MOTO E6 ÖZELLİKLERİ

Sızdırılan bilgilere göre 5,45 inç büyüklüğünde ve 1440 x 720 piksel  çözünürlüğünde bir ekrana sahip placak Moto E6, Qualcomm’un giriş seviye işlemcisi Snapdragon 430’dan gücünü alacak.  Ön tarafında Samsung ISOCELL S5K5E9 sensörüne sahip 5 MP kamera bulunacak telefonun arka tarafında ise 13 MP çözünürlüğünde tek bir kamera bulunacak.

16 GB ve 32 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneğiyle kullanıcılarla buluşacak Moto E6’da 2 GB RAM kapasitesi bulunacak. Android 9 Pie işletim sistemine ve 4000 mAh batarya kapasitesine sahip telefonun fiyatı hakkında ise henüz bir bilgi bulunmuyor.

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