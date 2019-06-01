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Motorola Moto Z4 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Motorola’nın en yeni telefonu Moto Z4, düzenlenen bir etkinlikte resmi olarak duyuruldlu. Telefonun .çıkış fiyatını ve kullanıcılara sunduğu özellikleri sizler için derledik.

Haber Merkezi | 01.06.2019 - 09:57..
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Akıllı telefon üreticisi Motorola, Moto Z serisinin en yeni üyesi Moto Z4 modelini resmi olarak duyurdu. Kullanıcılara 2 gün şarj ömrü vadeden ve 5G Moto Mod destekli Moto Z4 akıllı telefonun detaylı özelliklerine ve çıkış fiyatına hep birlikte bir göz atalım.

motorola moto z4

MOTOROLA MOTO Z4 ÖZELLİKLERİ

6,4 inç büyüklüğünde ve 2340 x 1080 piksel çözünürlüğünde Full HD+ OLED ekran ile kullanıcıların karşısına çıkacak Moto Z4, damla çentikli bir ekran tasarımına sahip. Qualcomm’un  Snapdragon 675 işlemcisinden güç alan telefonda 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. 48 MP + 12 MP olmak üzere çift arka kamera kurulumuna sahip Motorola Moto Z4’ün ön tarafında ise 25 MP çözünürlüğünde tek bir kamera bulunuyor.

Motorola, 3600 mAh batarya kapasitesine sahip telefon için kullanıcılara 2 gün şarj ömrü vadediyor. Telefonun çıkış fiyatı ise 499 dolar olarak açıklandı.

motorola moto z4

5G MOTO MOD DESTEKLİYOR

Motorola Moto Z4’ün içinde herhangi bir 5G desteği bulunmasa da telefon Motorola’nın 5G aparatı ‘Moto Mod’ ile uyumlu olduğundan harici olarak 5G’den yararlanılabiliyor. Motorola’nın ürettiği ve telefonların arkasına takılan bu 5G aparatı, desteklediği telefonlarda 5G hizmeti sunabiliyor.

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