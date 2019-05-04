Nubia’nın oyun telefonu Red Magic 3, 8K video kaydını destekliyor

Son yıllarda akıllı telefonlar öylesine gelişti ki; artık birçok bilgisayardan bile daha iyi özelliklere sahip telefonlar karşımıza çıkıyor. Bu nedenle mobil oyuncu sayısı bir hayli artarken, akıllı telefon üreticileri de bu durumdan yararlanmak istiyor.

Nubia’nın yeni nesil oyuncu telefonu Nubia Red Magic 3, geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir etkinlikte resmi olarak tanıtılmış ve oyunseverler tarafından oldukça beğenilmişti.





8K VİDEO DESTEĞİ BULUNUYOR

Şimdiye kadar akıllı telefonlarda pek rastlamadığımız bir özellik ile kullanıcıların karşısına çıkan Nubia Red Magic 3 oyun telefonu, 30 FPS’de 8K çözünürlükte video kaydı gerçekleştirebiliyor.

NUBIA RED MAGIC 3 ÖZELLİKLERİ

6,65 inç büyüklüğünde ve 90 Hz yenileme hızına sahip HDR SUPER AMOLED ekran ile oyunseverlerle buluşacak Nubia Red Magic 3, sahip olduğu turbo fanlı sıvı soğutma teknolojisi sayesinde ısıyı telefonun her yerine eşit bir şekilde dağıtabiliyor.

Tasarım çizgileriyle bir hayli dikkat çeken yeni nesil oyuncu telefonunun arka kısmında ise bir de RGB aydınlatmalı panel bulunuyor.

Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 855'in güç verdiği Nubia Red Magic 3, 6 GB, 8 GB ve 12 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneğine sahip. Telefon, depolama konusunda da oyunseverleri yarı yolda bırakmıyor. 64 GB, 128 GB ve 256 GB olmak üzere üç farklı depolama alanı bulunan telefonda Android 9 Pie işletim sistemi bulunuyor.

Eğer sık sık 8K video kaydı özelliğini kullanacaksanız en yüksek depolama alanı seçeneğini tercih etmeniz gerektiğini de hatırlatalım.

Sony IMX586 sensörüne sahip 48 MP arka kamera ile oyunseverlerle buluşacak Nubia Red Magic 3'ün, ön tarafında ise 16 MP kamera bulunuyor.

Oyun telefonlarının kullanıcılara sunduğu en önemli özelliklerden biri de şüphesiz, batarya performansı. Sahip olduğu 30W hızlı şarj destekli 5000 mAh batarya ile harika bir şarj süresi sunan telefon, kırmızı ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip.

SATIŞ FİYATI

6 GB RAM + 64 GB depolama : 430 dolar

6 GB RAM + 128 GB depolama : 475 dolar

8 GB RAM + 128 GB depoalama: 519 dolar

12 GB RAM + 256 GB depolama: 638 dolar

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