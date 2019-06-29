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Oppo, telefon çekmese bile arama yapabileceğiniz özelliğini duyurdu

Oppo, telefonunuz çekmediğinde ve herhangi bir internet bağlantınız olmadığında, arama yapıp mesaj atabileceğiniz yeni MeshTalk teknolojisini tanıttı.

Haber Merkezi | 29.06.2019 - 10:08..
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Oppo, son yıllarda geliştirdiği yeni teknolojilerle adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor. Dün sizlerle paylaştığımız haberimizde, Çinli üreticinin ekran altı kamera teknolojisini tanıttığından bahsetmiştik. Şirket, şimdi ise yine çok konuşulacak MeshTalk adlı yeni teknolojisini Şangay’da gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi’nde sergiledi.

oppo

TELEFONU ÇEKMESE DE ARAYIP MESAJ ATILABİLECEK

Oppo’nun MeshTalk adını verdi yeni iletişim protokolü, herhangi bir internet bağlantınız olmadığında ve telefonunuz çekmediğinde arama yapmanıza ve mesaj atmanıza izin verecek. Bu teknoloji yalnızca 3 kilometreye kadar olan uzaklıklarda çalışacak. Yeni teknoloji uçtan uça sinyal sistemiyle çalıştığı için daha kalabalık ortamlarda iletişim mesafesi de artacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre bu yeni teknolojiyi kullanmak, batarya ömürlerine herhangi bir etki etmeyecek. Oppo, özellikle acil durumlarda bu teknolojinin oldukça işe yarayabileceğini düşünüyor.

oppo

Toparlayacak olursak Oppo’nun yeni teknolojisi, 3 kilometreye kadar olan uzaklıklardaki diğer Oppo cihazlarıyla iletişim kurarak yerel bir ağ oluşturacak ve bu ağ sayesinde telefonunuz çekmese bile arama yapıp mesaj atabileceksiniz. Şirket, bu özelliğin ne zaman yayınlanacağını ve hangi Oppo telefonlarında kullanılacağını ise henüz açıklamadı.

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