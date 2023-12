Avrupa'da satın alınabilecek en iyi otomobil belli oldu Autobest jürisinde yer alan 31 Avrupa ülkesini temsil eden 31 gazeteci, Avrupa'da satın alınabilecek en iyi otomobili seçti.

AA & Ensonhaber

Son zamanlarda Çinli otomobil üreticileri, Avrupa ülkelerine özel yatırımlar yapmaya başladı.

Türkiye'de her gün yeni markalarını görmeye başladığımız Çinli otomobil üreticilerinin Avrupa'da yükselişi sürüyor.

BYD'nin C segmenti tamamen elektrikli hatchback modeli BYD Dolphin, Autobest tarafından "2024 Avrupa'nın Satın Alınabilecek En İyi Otomobili" (Best Buy Car of Europe 2024) seçildi.

Autobest jürisinde yer alan 31 Avrupa ülkesini temsil eden 31 gazeteci, Dolphin'in sunduğu özelliklerle onu ilk sıraya taşıdı.

Toplam 20 bin 57 puan ile BYD Dolphin, Avusturya'da Teesdorf Pisti’nde gerçekleştirilen kapsamlı testlerin ardından diğer 3 finalistin önünde birinci sırada yer aldı.

BYD Dolphin neler sunuyor

Euro NCAP güvenlik testlerinden 5 yıldız alan Dolphin, elektrikli teknolojisiyle de öncü rol oynuyor.

5 yolcu için konforlu bir alan sunan DOLPHIN 60.4 kWh bataryaya sahip ve tek şarjla 427 km menzil sunuyor.

BYD Dolphin, kendi geliştirdiği BYD Blade Batarya’yı kullanıyor. Kobalt, manganez ve nikel içermeyen Blade Batarya, geleneksel lityum-iyon bataryalara göre çok daha yüksek düzeyde güvenlik sunan Lityum Demir-Fosfat (LFP) kimyasına sahip.

Bu sayede güvenlik ve dayanıklılık konusunda öne çıkan BYD Dolphin, düşük enerji tüketimiyle yüksek verimlilik sunuyor.