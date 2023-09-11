Beklenen oldu! Volvo'nun Rusya'daki varlıkları devredildi Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Volvo'nun Rusya'daki tüm varlıklarının bir Rus yatırımcıya devredildiğini duyurdu.

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması üzerinden aylar geçti ve dünyanın birçok büyük şirketi, Ukrayna'nın yanında yer alarak Rusya'ya çeşitli yaptırımlar uyguladı. Bu yaptırımlara dünyada otomobil devleri de katıldı.

Toyota, Honda, Volkswagen, Subaru, Ford, General Motors ve Volvo, Rusya'daki üretim üslerini durdurma kararı almıştı.

Volvo'nun Rusya'daki varlıkları devredildi

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Volvo'nun Rusya'daki tüm varlıklarının bir Rus yatırımcıya devredildiğini duyurdu.

Bakanlık, varlıkların yeni sahibiyle birlikte şirketin Kaluga'daki tesisinde üretimin daha da geliştirilmesi için yerli bir ortak da belirledi.

Ukrayna savaşından önce Kaluga'da yılda 15 bin kamyon üretim kapasitesine sahip fabrikayı işleten Volvo, savaşın ardından buradaki üretimini durdurma kararı almıştı.

Rus şirket sicil kayıtlarından elde edilen bilgilere göre, Rusya'daki çok sayıda Volvo Grubu yan kuruluşunun kontrolü, Expobank'ın ana hissedarı Kim ve iş ortaklarına devredildi.

Expobank'ın ilk başkan yardımcısı Alexey Sannikov, Kaluga tesisinin genel müdürlüğüne atandı.