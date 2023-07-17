Lexus, Avrupa’da satışlarını yüzde 43 artırdı İlk 6 ayda Avrupa'da 34 binin üzerinde satış gerçekleştiren Lexus, satışlarını yüzde 43 artırmayı başardı.

AA

İlk 6 ayda Avrupa'da 34 binin üzerinde satış gerçekleştiren Lexus, satışlarında önceki yıla göre yüzde 43 artış elde etti.

Bununla birlikte, hibritler dahil elektrik motoruna sahip araçların satış oranı 6 puan artarak yüzde 86'ya yükseldi.

Lexus'un RX, NX, UX, GX ve LX gibi modellerden oluşan geniş SUV ürün gamı, Avrupa'da toplam satışların yüzde 85'ini oluşturdu.

En çok artış NX ve RX'de yaşandı

Lexus'un Avrupa'da büyümesini sağlayan modeller önceki yılın 6 aylık dönemine göre yüzde 59 satış artışı elde edilen NX ve yüzde 42 artış gösteren yeni nesil RX oldu.

Lexus NX'in satış adedi 11 bin 869 olurken, UX 8 bin 334 adet ve RX 7 bin 137 adet satıldı. Bununla birlikte tam elektrikli RZ'nin satış adedi ise 701 adet oldu.

Satış rakamlarıyla RX, markanın Türkiye'de en çok satılan modeli oldu. Bununla birlikte Lexus satışlarında Türkiye'de geçen yıla göre yüzde 65 artış elde edildi.