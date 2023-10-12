Çorum'da baba ve oğul husumetlilerini ağır yaraladı! Tutuklandı Erkut Y. ile oğlu Veli Y., husumetlilerini iş yerlerinde sopa ile darbedip bıçakladıktan sonra yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Çorum'un Sungurlu ilçesinde 6 Ekim'de saat 18.30 sıralarında baba ve oğlu dehşet saçtı. Erkut Y. ile oğlu Veli Y., husumetlileri Alparslan Tırpancı'yı iş yerinde sopa ile darbedip, bıçakladıktan sonra kaçtı. Tırpancı ambulansla hastaneye götürülürken, polis çalışma başlattı. 2 şüpheli tutuklanadı Ekipler, dün Erkut Y.'yi Çorum'da, oğlu Veli Y.'yi ise Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli, 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı Öte yandan Alparslan Tırpancı'nın Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)