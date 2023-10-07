Hakan Fidan ile görüşen Antony Blinken'dan terörle mücadelede ortak hedef vurgusu Antony Blinken'ın Hakan Fidan ile görüşmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı'nca Türkiye ve ABD'nin terörle mücadele hedefinin ortak olduğunu belirtilerek terörün nerede olursa olsun ABD, Türkiye ve müttefiklerin güvenliğini tehdit ettiği mesajı verildi.

AA & Ensonhaber

Türkiye'nin terörle mücadelesi büyük bir kararlılıkla devam ediyor.

Terör örgütü PKK tarafından Ankara'da gerçekleştirilen bombalı saldırı girişimi sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye ve Kuzey Irak'taki hava harekatları sürerken teröristlerin sınır ötesindeki inleri başlarına yıkılıyor.

Kritik görüşme sonrası ABD'den açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gelişmelere ilişkin ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nca Fidan ile Blinken arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada Blinken'ın 'ABD ve Türkiye'nin terörle mücadele hedefinin ortak' olduğunu belirttiği kaydedildi.

Blinken'ın, "Terör tehdidi Suriye, Irak ya da başka nerede olursa olsun ABD, Türkiye ve müttefiklerimizin güvenliğini tehdit ediyor" ifadelerine yer verilen açıklamada Blinken'ın Türkiye ve ABD'nin koordinasyon içinde ve çatışma ihtimalini azaltarak hareket etmesinin önemine işaret ettiği bildirildi.

Blinken ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Fidan'la konuştuk. Ortak hedefimiz olan terör tehdidini bertaraf etmek için faaliyetlerimizi koordine etmeyi ve çatışma ihtimalini azaltmayı görüştük" ifadelerini kullandı.

"ABD, terör örgütü YPG’yle çalışmaktan vazgeçmeli"

Görüşmeye ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede ise "Fidan, bir müttefik olarak ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG'yle beraber çalışmaktan vazgeçmesi gerektiğini kuvvetli ifadelerle muhatabı Blinken'ın dikkatine getirmiş, Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki terörle mücadele operasyonlarının kararlı bir şekilde devam edeceğini kaydetmiştir" açıklaması yapılmıştı.