İyi Parti'de yerel seçim kararı: 81 ilde aday çıkartılacak

Yerel seçimler öncesi muhalefette adaylık tartışmaları büyüyor.
Millet İttifakı'nı dağıtan İyi Parti, parti organlarında yapılan istişarelerden sonra kararını verdi.
26 Ağustos'ta CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır sözlerle yüklenen ve 81 ilde kendi kadroları ile seçime gireceklerini duyurdan Meral Akşener, 6'lı masayı ikinci kez devirdi.
Muhalefette deprem etkisi yaratan bu açıklamalardan sonra Akşener, partisinin Genel İdare Kurulu'nu (GİK) toplantıya çağırdı.
İyi Parti GİK kararı belli oldu
Toplantı bugün yapıldı.
Meral Akşener'in kendi kadroları ile seçime girme açıklamasından sonra, parti organlarından da aynı karar çıktı.
İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, toplantısı sonrasında yerel seçimlerde uygulayacakları yol haritası hakkında bilgi verdi.
Zorlu, bu kapsamda 81 ilde ve ilçelerde aday çıkartacaklarını duyurdu.
"81 il ve ilçelerde..."
Zorlu, parti kararını şu ifadelerle duyurdu:
31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimlerde 81 il ve ilçelerde partimizin kendi adaylarının teşkilatımızın görüşlerinin yanı sıra aday adaylarımıza yönelik halkın eğilim ve tercihlerinin dikkate alınarak tespit edilmesine karar verilmiştir.