Kürşad Zorlu: Çok üzüntülüyüz İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Ankara'daki terör saldırısı nedeniyle çok üzüntülü olduklarını, saldırının arka planındaki tüm detayların bütün çıplaklığıyla ortaya konulmasını beklediklerini belirtti.

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TBMM 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla verilen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtlayan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Ankara'daki terör saldırısını lanetleyerek, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, saldırının hemen ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile telefonla görüşerek olayla ilgili bilgi aldığını aktardı.

"Milletimizin geleceği adına büyük bir tehdit"

Kendisinin de bugün Yerlikaya'yı makamında ziyaret ettiğini dile getiren Zorlu,

Çok üzüntülüyüz. Bu olay, ülkemizin huzur ve dirliğine yönelik son dönemdeki en önemli saldırılardan bir tanesi. Türkiye bir yandan ekonomik sorunların baş gösterdiği böylesine bir kriz ortamından geçerken, ülkemizin iç huzurunu bozmaya yönelik bu tür saldırıları, milletimizin geleceği adına büyük bir tehdit olarak görüyoruz.

ifadesini kullandı.

"Konunun takipçisiyiz"

Zorlu, saldırının arka planındaki tüm detayların bütün çıplaklığıyla ortaya konulabilmesi için gerekli bütün hassasiyetin ve kararlılığın gösterilmesi gerektiğini belirterek, konunun takipçisi olacaklarını kaydetti.