Kürşad Zorlu'dan İmamoğlu yanıtı: İyi Parti için ittifak bitmiştir İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerel seçimlerde ittifak ihtimaline dair açıklamalarıyla ilgili "Bu konu bizim için nihayete erdi. Adaylarımızı açıklayacağız" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ANKA

Genel seçim hezimeti sonrası dağılan 6'lı masada ittifakın büyük ortağı CHP değişim sancıları çekerken, yerel seçimler için de yeniden ittifak arayışını sürdürüyor.

Ancak dağılan masanın diğer büyük ortaklarından İyi Parti, yerel seçimlere kendi adayları ile girmekte ısrarlı.



İyi Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, İyi Parti Başkanlık Divanı toplantısının ardından partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

"81 ilde adaylarımızı çıkaracağız"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Zorlu, CHP kurultayı sonrası olası değişiklik durumunda CHP ile ittifak yapılıp yapılamayacağına ilişkin soru üzerine

Biz öncelikle bir başka partinin kongresi ile ilgilenmiyoruz. Bunu CHP kadrolarına, seçmenlerine bir haksızlık olarak değerlendiririz. Ancak bununla birlikte çok netiz. Kongreden çıkacak sonuçla bizim kararımız arasında hiçbir ilişki yoktur. İyi Parti, Genel İdare Kurulu’nun kararı doğrultusunda 81 ilde adaylarını çıkaracak ve rekabette bu öncülüğü milletimize yapacaktır.

dedi.

"İttifak konusu bizim için bitti, adaylarımızı peş peşe açıklayacağız"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel’in kendisini ziyareti sırasında yaptığı "Son ana kadar her türlü ittifak kurulabilir inancını tekrar dile getiriyorum." açıklamasının Başkanlık Divanı toplantısında gündeme gelip gelmediği sorusu üzerine Zorlu,

Böyle bir değerlendirmemiz olmadı. Böyle bir iletişim de yok. Bu konu bizim için nihayete ermiş bir konudur. Çalışmalarımızı çok ciddi bir şekilde olabildiğince hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Adaylarımızı önümüzdeki günlerde peş peşe açıklamaya devam edeceğiz.

yanıtını verdi.

Zorlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yerel seçimler öncesi ziyaretlerine ilişkin

Genel Başkanımız perşembe günü Düzce'de olacak ve belediye başkan adayımızı açıklayacak. 21 Ekim'deki kutlama programının ardından diğer illerdeki adaylarımızı açıklamaya devam edeceğiz.

dedi.