Osman Gökçek, İstanbul'da kurulan kirli ittifakı tek tek anlattı AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz TV canlı yayınında CHP ve DEM Parti arasında İstanbul'da kurulan gizli ittifakın içeriğini tek tek deşifre etti.

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ensonhaber.com

Yerel seçimlerin yapılacağı 31 Mart'a sayılı günler kaldı.



Siyasi partilerin adayları hem alanlarda hem de medyada seçmenlere vaatlerini ve projelerini anlatıyor.

Parti temsilcileri de adaylara destek olmak amacıyla hem etkinliklerde hem de medya kurumlarında demeçler veriyor.

CHP, DEM Parti ile ittifakı reddediyor

Seçimde kritik illerden İstanbul'da CHP ile DEM Parti arasındaki ittifak artık gün gibi ortada. Ancak CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere bazı parti temsilciler, bu birlikteliği reddediyor.

İki partinin İstanbul'da nasıl bir ittifaka imza attığı, "ne alıp verdiği" merak ediliyor.



Daha önce de bir çok kez CHP ile ilgili dikkat çeken tespitlerde ve analizlerde bulunan AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, konuk olduğu Beyaz TV canlı yayınında bu ittifakın iç yüzünü tek tek deşifre etti.

Osman Gökçek'in açıklamaları şöyle:

Öcalan'ın pastasını keseni aday yaptılar

Toplamda 10 ilçede 31 DEM Partili CHP listelerinden aday oldu.



Elif Gül: 4 Nisan 2023'te Sancaktepe ilçesi Akpınar Mahallesi'nde Yeşil Sol Parti'nin seçim irtibat bürosu açışında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum günü için pasta kesen kadını belediye meclis üyesi yaptılar.



Hani diyorlardı ya, yerel seçimle bunların alakası yok. Bu insanların ne işi var?

Terör örgütünden hapis yatmış birini aday gösterdiler

Nevzat Kılıç: PKK tereör örgütüne yönelik bir operasyonda yakalanıp tutuklanmış ve çıkmış biri.



Bana bu konuda itimat etmiyorsanız, internetinizden bu insanların kim olduğuna bakın.



Şehitlerimizden de mi, gazilerimizden de mi utanmadınız. Nasıl bunu yapabiliyorsunuz, bu siyaset değil.



Bu insanların bir de siyasi anlamda CHP'liler nasıl olsa bize oy verir deyip bunları listeye yazmaları ne demek?



CHP içindeki vatanseverlere sesleniyorum: Bunun cevabını mutlaka sandıkta vermelisiniz.

Evinden terörist çıkıyor.. Sizin benim evimden çıkıyor mu?