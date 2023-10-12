AA & Ensonhaber

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'nin Saraçhane'deki binasında yapılan ziyaret nedeniyle Özgür Özel'e teşekkür etti.

Özel ile daha önce de fikir paylaşımında bulunduklarını belirten İmamoğlu,

dedi.

Özgür Özel: "Yolda gelirken dilek tuttum"

Özgür Özel ise CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladığından bu yana çeşitli ziyaretlerde bulunduğunu söyledi.

Yolda gelirken dilek tuttuğunu aktaran Özel,

diye konuştu.

"İstanbul İttifakı'nın içinde aslında hala Millet İttifakı da var"

İBB Başkanı İmamoğlu, yerel seçimlerde yaşanabilecek ittifaklara ilişkin soruyu şöyle cevaplandırdı:

İstanbul İttifakı' mottosunu İstanbul’da çalıştırmıştık ve bundan hiç vazgeçmemiştik. Bugün İstanbul İttifakı'nın içinde aslında hala Millet İttifakı da var. İyi Parti de var ya da İyi Parti'ye o verenler de var. Siyasi partilerin kendi iç mekanizmalarını nasıl işleteceği yönünde verdiği kararlara benim buradan yorum yapmam asla yakışmaz ama son ana kadar her türlü ittifak kurulabilir inancımı tekrar dile getiriyorum.