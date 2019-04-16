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Realme 3 Pro'nun özellikleri belli oldu

Realme'nin yeni amiral gemisi telefonu Realme 3 Pro'nun ortaya çıkan teknik özelliklerini inceliyoruz.

Haber Merkezi | 16.04.2019 - 12:11..
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Önceleri Çinli üretici Oppo'nun bir alt markası halinde ortaya çıkan ve ardından elde ettiği başarılar sayesinde kendi başına bir marka haline gelen Realme, yeni amiral gemisi Realme 3 Pro ile yine büyük başarılar elde etmek istiyor. 22 Nisan'da resmi olarak tanıtılacak telefonun ortaya çıkan teknik özelliklerine hep beraber bir göz atalım.

realme 3

REALME 3 PRO ÖZELLİKLERİ

RMX1851 model numarasına sahip Realme 3 ProQualcomm'un Snapdragon 710 yonga setinden güç alacak. 4 GB RAM + 32 GB depolama, 4 GB RAM + 64 GB depolama ve 6 GB RAM + 64 GB depolama seçenekleri ile gelmesi beklenen telefonda, 6,3 inç büyüklüğünde ve 1920x1080 çözünürlüğünde Full HD bir ekran bulunacak.

realme 3 pro

Android 9 Pie işletim sistemine sahip olacak Realme 3 Pro, hızlı şarj destekli 3.960 mAh kapasiteli bir batarya barındıracak. Ayrıca Oppo'nun 30 dakikada tam şarj sunan VOOC 3.0 teknolojisini de destekleyeceği belirtilen telefonun, kameraları hakkında ise net bir bilgi bulunmuyor.

22 Nisan'da resmi olarak tanıtılacak Realme 3 Pro ile ilgili yeni bilgiler geldikçe sizlere aktaracağız.

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