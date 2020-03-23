Rus doktorlar: Koronavirüsle ilgili gerçekler saklanıyor

Rusya Doktorlar Birliği Sendika Yöneticisi Anastasiya Vasilyeva, yayınladığı görüntüde ülkedeki yeni tip koronavirüs ilgili durumu değerlendirdi.

"ÜLKEMİZİ TEHLİKEYE ATIYORLAR"

Kovid-19'un gerçek boyutlarının saklandığını iddia eden Vasilyeva, "Doktorları gerçek durumu gizlemeye ve koruyucu ekipmanların eksik olduğu konusunda susmaya zorluyorlar. Ülkemizi tehlikeye atıyorlar. Bu yetkililerin aptallığıdır." dedi.

"KORUYUCU EKİPMANIMIZ EKSİK"

Doktorların koruma ekipmanı olmadan hastaları tedavi etmek zorunda kaldığını savunan Vasilyeva, "Doktorlara virüse karşı bütün dünyada kullanılan koruma ekipmanlarının verilmemesi halka karşı işlenen bir suçtur." yorumunda bulundu.

"KORONAVİRÜS DEĞİL ZATÜRRE DİYORLAR"

Yetkililerin halkın panik olmasını engellemeye çalıştıklarını iddia eden Vasilyeva, "Yetkililer, koronavirüs kelimesini kullanmaktan kaçınıyor ve hastane birimleri ve hatta doğumevleri zatürre hastalığına uygun şekilde dönüştürülüyor." ifadesini kullandı.