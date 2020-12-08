Fahrettin Koca, neden Çin aşısı alındığını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin aşısının ucuz olduğu için değil güvenilir olduğu için tercih edildiğini söyledi.

Koronavirüsün dünyanın tamamında etkisini göstermesi ve binlerce insanın ölümüne neden olmasının ardından aşı çalışmaları başladı.

Birçok ülkede aşı çalışmaları sonuç verdi ve satışlar başladı.

Türkiye, aşı konusunda anlaşmasını Çin ile yaptı.

Türkiye, Çinli Sinovac'ın geliştirdiği aşıdan 50 milyon doz sipariş verdi.

Türkiye'nin Çin ile aşı konusunda anlaşmaya varması, ülkenin güvenilir olmadığı gerekçe gösterilerek eleştiriliyordu.

Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi.

İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Koca, Çin'den daha fazla aşı almak istediklerini ancak olumlu yanıt alamadıklarını belirtti.

ÇİN AŞISI UCUZ DİYE TERCİH EDİLMİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şunu bilin: Çin aşısı bu aşılardan ucuz değil. Ucuz olduğu için tercih edilmiyor." şeklinde konuştu.

BioNTech 1 MİLYONDAN FAZLA VERMEDİ

BioNTech aşısından neden 1 milyon doz alındığını da açıklayan Koca, şirketin daha fazla vermediğini, 2021 yılı için 25 milyon doz verebileceklerini söyledi.

MODERNA VE ASTRAZENECA

Moderna ve AstraZeneca aşısıyla ilgili de konuşan Bakan Koca, "Moderna yurt dışına vermiyor. AstraZeneca vermek istiyor. Almaktan yana olmadım. Bekletiyorum. Erken dönem başarı sonuçlarını dünya göremedi." dedi.