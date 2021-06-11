Gıda sektörü aşı randevusu: Kafe, restoran, lokanta çalışanları ne zaman aşı olacak?

Aşılama grubuna dahil olan gıda sektörü çalışanları, randevu nasıl alınır araştırıyor. Kafe, restoran ve lokanta çalışanları, gıda üretim ve dağımda çalışanlar için aşı randevusu nasıl alınır?

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları hızla sürüyor. Bu kapsamda; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni bir aşamaya geçildiğini açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. 11 Haziran'dan itibaren Gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin" ifadelerini kullandı.

Akabinde gıda sektöründe çalışanlar, aşçılar, garsonlar, komiler aşı olacak mı? Kafe çalışanları ne zaman aşı olacak? Gıda sektörü aşı randevusu nasıl alınır? gibi soruları araştırıyor.

Peki aşı randevusu nasıl alınır? Gıda sektörü aşı randevusu alma ekranı..

GIDA SEKTÖRÜ AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS) giriş yapılması gerekiyor.

Karşınıza gelen ekranda e-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.

Giriş yaptıktan sonra sol tarafta yer alan "Aşı randevusu al" sekmesini tıklayınız.

Bunun ardından size ''Aile Hekimi'' ve ''Hastane'' seçeneklerini sunacak.

Aile hekimini seçmeniz durumunda kendi aile hekimim ya da başka aile hekimi seçeneğini aktaracak istediğinizi işaretleyebilirsiniz.

Hastaneyi seçmeniz durumunda da yine size uygun olan hastanenin listesi verilecek.

Bu sayfalar açıldıktan sonra seçtiğiniz gün ve saatte aşı randevunuz alınmış olacak.

Daha fazla detaylı bilgi almak isteyenler ise ALO 184 üzerinden Sağlık Bakanlığı'nı arayarak bilgi edinebilir.