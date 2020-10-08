Yetkin kuruluşlar tarafından saç ekimi fiyatları ve dikkat edilmesi gereken faktörler açıklandı.

Saç ekimi fiyatları hakkında bilgi almak isteyen binlerce saç ekimi adayı ücretler hakkında kısıtlı ve değişken bilgilere ulaşmakta.

Tüm sektörlerde olduğu gibi sağlık sektöründe de ücretlerde değişkenlikler görülmektedir. Saç ektirme fiyatları incelendiğinde bu gerçek net bir şekilde görülmektedir. Saç ekimi fiyatlarını etkileyen birçok farklı sebep yer almaktadır fakat dikkat edilmesi gereken nokta rakamlar değil, saç ekimi merkezinin tecrübesi ve yeterliliği olduğu şeklinde yetkiler uyarmakta.

Saç ekimi tedavisi için belirlenen fiyatlarda değişkenlik gösterebilen çok sayıda yöntem var ve alternatifleri incelediğinizde muhakkak ki size de uygun bir yöntem karşınıza çıkacaktır.

Saç ekimi tedavisi beraberinde komplikasyonlar getirebilmekte ve operasyon öncesinde olduğu gibi sonrası dönemde de dikkatli davranılması gerektiren bazı hususlar var. Uzmanların uyarılarını göz ardı etmeyin ve bu uyarılar doğrultusunda hareket etmeyi unutmayın.

Saç Ekiminde Fiyat Neden Önemli?

Herkesin bu tedavi için belirlediği bir bütçe var ve bu bütçeye uygun hareket etmek gerekiyor. Fakat sırf fiyatı ucuz diye yanlış bir tercihte bulunmak ne yazık ki sağlığınızı olumsuz etkileyecek ve ödemelerinizin karşılığını almanızı da engelleyecektir.

Saç ekiminde fiyat tabii ki önemli ancak asıl öncelik tecrübe ve uzmanlık olmalıdır. Fiyatlar, tedavi yöntemine, doktora, şehre ve klinik seçimine bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Merak etmeyin mutlaka uygun fiyatlı bir tedaviye tanıklık edeceksiniz ve bu konuda sizleri tatmin edeceğini düşündüğümüz kliniklerin sayısı da bir hayli fazladır.

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Az önce de dile getirdiğimiz gibi dijital dünya aracılığı ile detaylı bir araştırma yapabilir ve taleplerinize daha hızlı bir biçimde yanıt alabilirsiniz. Bu alanda kendini geliştirmiş olan ve hatta kısa süre içerisinde başarıları ile isim yapmış olan doktorlar de yine web siteleri aracılığı ile sesini duyurmaya devam ediyor. Endişe edilecek bir durum yok ve belli bir bütçe karşılığında sizler de doğal görünümlü saçlara sahip olacak ve kendinizi daha iyi hissediyor olacaksınız.

Saç Ekimi Yöntemleri

FUE yöntemi saç ekimi yöntemlerinden bir tanesidir, hatta en çok bilinen ve uygulanan yöntemdir. Uygun fiyatı ile de dikkatleri üzerine çekiyor ve hasta uygunluk gösterdiği takdirde ilk olarak bu yönteme başvuruluyor. Tabi kendi içerisinde çok sayıda alt uygulama dalı da mevcut ve yöntemlerin sayısı da her geçen gün biraz daha artıyor. Traşsız FUE saç ekimi de bunlardan biri ve fiyat olarak çok daha yüksek olduğunu da unutmamak gerekiyor. Traşsız FUE saç ekimi fiyatları ortalama olarak 5.000 TL ile 15.000 TL arasında değişiyor.

DHI da popüler yöntemlerden biri olup en pahalı tedavi yöntemler arasında yer almaktadır. Bunun nedeni ise kullanılan tek kullanımlık malzemenin pahalı olması ve daha fazla zaman daha fazla emek gerektiriyor olmasıdır. Bu tür detaylar haliyle fiyatlara da etki ediyor ve emin olun elde edeceğiniz başarı oranı da yönteme bağlı olarak değişiklik gösteriyor. DHI Saç Ekimi ortalama fiyatı ise 6.000 TL ile 20.000 TL şeklindedir.

Türkiye’deki saç ekim merkezlerinin güncel saç ekimi fiyatları listesini görmek için bu adresi ziyaret edebilirsiniz:

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Saç Ekiminde Fiyatları Etkileyen Faktörler

Dünyanın en iyi saç ekim merkezlerine sahip Türkiye, saç ekiminde dünyanın başkenti olarak kabul edilmesi ile Türkiye’yi sadece saç ekimi için günde 2.000 turist ziyaret etmekte. Sağlık turizmi sayesinde Türkiye yılda yaklaşık olarak 5 milyar dolar gelir elde etmektedir. Bu büyük saç ekimi sektöründe saç ekimi fiyatlarını etkileyen en önemli etkenleri uzmanlar şu şekilde listelemektedir;

Klinik Ortamı

Saç ekimi uygulamalarının yapıldığı hastane ya da klinik olması fiyatları etkileyen en önemli etkenlerden biri olmaktadır. Her hangi bir komplikasyon oluşması ihtimaline karşı tedbirli tam donanımlı özel hastanelerin farklı fiyat politikası olması büyük bir etken olmaktadır. Saç ekim merkezlerinin bazılarının hastanelerde bazıları kendi özel kliniklerinde yapması bu sebeple fiyatı etkilemektedir.

Uygulama

Çok sayıda saç ekim tedavisi yöntemi var ve uygulanış biçimine bağlı olarak da rakamlar değişiklik gösterebilmektedir. Bunun sebebi ise bazı saç ekimi tekniklerinde kullanılan malzemelerin daha pahalı olması ya da sürenin uzun olmasıdır.

Şehir

Büyükşehirlerde lokasyon sebebi ile hastane ve kliniklerin kira bedeli diğer şehirlere daha yüksek olmaktadır. Büyükşehirlerde daha fazla imkanların sağlanabilmesi ile hizmet veren bazı kuruluşlar daha lüks hizmetler vermektedir.

Saç Ekimi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Saç ekimi tedavisi, ülkemizdeki hekimler ve klinikler sayesinde şu an için %90’ın üzerinde bir başarı oranı ile gerçekleştirmektedir. 20 yaşını geçmiş her hasta bu tedaviden faydalanabilmekte ve başarılı sonuçlar elde edebilmekte.

Saç dökülmesinin gerçek nedenleri tespit edildikten sonra bu nedenlere bağlı olarak uygun tedavi yönteminin belirlenmesi gerekir.

Saç ekimi tedavisi için klinik seçimi yapmadan önce tüm detaylar göz önünde bulundurmalı ve doğru kararlar verilmesi gerekir. Sadece uygun fiyat odaklı olunması sonucu uzmalığı olmayan klinikler tercihi yapmak hatalı sonuçlar doğurabilmekte.

Kaynak: https://haberard.com/sac-ekimi-fiyatlari/