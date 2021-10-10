Sık idrara çıkmayı tetikleyebilen 7 hastalık

Anksiyeteden tiroid bozukluklarına kadar sık idrara çıkmaya neden olabilen birçok sağlık sorunu bulunuyor. İşte tuvaleti daha çok ziyaret etmenize neden olan 7 hastalık.

Sık sık tuvalete gitme dürtüsü günlük hayatta oldukça rahatsız edici olabilir. Özellikle önemli bir iş veya seyahat arasındayken çok fazla sıkıntıya neden olabilir.

Tuvalete gitme isteklerinin bazıları yönetilebilir, bazıları ise belirli sağlık sorunlaryla ilgili olan birçok faktöre bağlı olarak gelişir.

Tekrarlayan tuvalet ziyaretleriyle mücadele eden biriyseniz, bunun nedeni aşağıda listelenen sağlık sorunlarından kaynaklanıyor olabilir.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI

Böbrekler, üreterler, mesane ve üretradan oluşan üriner sistemin enfeksiyon kapmasına idrar yolu enfeksiyonu denir. Bakteriler gibi mikroplar idrar yolunun savunmasını ele geçirip sık idrara çıkma isteği, idrar yaparken ağrı ve yanma hissi, karın ağrısı ve daha fazlasını içeren belirtilere yol açtığında ortaya çıkar. İdrar yolu enfeksiyonu hem erkekleri hem de kadınları etkileyebilir ve hemen hemen aynı belirtilere yol açabilir.

ŞEKER HASTALIĞI

Sık idrara çıkma, tip 1 veya tip 2 diyabetten de kaynaklanabilir. Kontrolsüz diyabet, vücuttaki yüksek kan şekeri seviyeleri anlamına gelir ve bu da böbreklerden idrar şeklinde daha fazla sıvının geçmesine neden olur. Bu ayrıca aşırı susuzluk ve açlığa, kilo kaybına, yorgunluğa, görme sorunlarına ve ruh halinde değişikliklere yol açabilir.

TİROİD BOZUKLUKLARI

Hipertiroidizm, tiroid bezinin aşırı aktif olduğu ve normalden daha fazla hormon ürettiği bir durumu ifade eder. Bu, böbrek fonksiyonlarını etkileyerek sık idrara çıkmaya neden olabilir. Diğer belirtiler kilo kaybı, düzensiz kalp ritmi, uykusuzluk, saç dökülmesi ve sık bağırsak hareketidir.

PROSTAT SORUNLARI

Prostat kanseri, erkekleri etkileyen en yaygın kanserlerden biridir. Erkek üreme sisteminde küçük bir bez olan prostat, meniyi zenginleştiren sıvı üretir. Büyümüş bir prostat, sık idrara çıkma, idrara çıkma sırasında ağrı veya yanma hissinden, idrara çıkmayı durdurma veya başlatma zorluğuna kadar birçok komplikasyona yol açabilir.

FELÇ

Felç genellikle mesane fonksiyonlarını düzenleyen sinirlere zarar verir. Sinirlerin mesaneye uygun sinyaller gönderemediği göz önüne alındığında, sık idrara çıkmaya, yani idrarda tutamamaya neden olabilir. idrar kaçırma, ani idrar yapma isteği veya idrar yapamama felç durumunda yaygındır.

MESANE VEYA BÖBREK TAŞLARI

Mesane veya böbrek taşları, organların içinde oluşan sert, katı mineral kümeleridir. Mesaneyi tahriş edebilir ve boyutu büyüdüğünde şiddetli ağrıya neden olabilir. Ancak böbreklerde oluşan taşlar mesane taşlarına benzemez. Farklı gelişirler. Ancak küçük böbrek taşları üreterlerden mesaneye doğru ilerleyebilir ve tedavi edilmediğinde mesane taşlarına dönüşerek sık idrara çıkma ve karın ağrısının eşlik ettiği sorunlara yol açabilir.

ANKSİYETE

Bir kişi gergin hissettiğinde ve bir endişe ve korku hissi ile dolduğunda, anksiyete ile uğraşıyor demektir. Bu, araştırmacılara göre, bazen aşırı aktif mesaneye yol açabilir. Anksiyete, mesanede kas gerginliğine neden olarak idrara çıkma dürtüsüne neden olur.