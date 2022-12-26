Yatar yatmaz öksürenler buraya! Bunu içen kurtuluyor...

Gece yatarken öksürük krizine giriyor bir türlü geçirecek yöntem bulamıyorsanız, artık kurtulma vakti geldi. İşte öksürüğü anında kesen süt-pekmez karışımı...

Gündüz hiçbir şeyiniz yok ancak gece yatınca geçmeyen bir öksürük yaşıyorsanız, yalnız değilsiniz.

Gece öksürüğü birçok kişi tarafından oldukça huzursuz edici bir durumdur. Aslında bazı hastalıkların da habercisi olan gece öksürüğü toz, duman ve çeşitli alerjen etkenlere maruz kalınması sonucu da görülebilir.

Uyku pozisyonuna geçer geçmez öksürük krizi yaşıyorsanız çift yastıkta yatmak, uyumadan 2-3 saat önce yemeği kesmek, odayı havalandırmak gibi yöntemleri ihmal etmeyin.

Gece öksürüğünü doğal yollarla nasıl geçirebilirim diyenler için de inanılmaz bir kür tavsiye ediliyor.

Pekmezli süt için

Pekmezli sütü uyumadan önce içmek, oldukça faydalıdır.

Öksürük için boğazların yumuşamasını sağlayarak hem balgam söktürür hem de rahat bir gece geçirmenizi sağlar.

Her gece 1 bardak süte 1 kaşık tercihinize göre pekmez ekleyip ılık bir şekilde için ve rahat uykunun keyfini sürün.