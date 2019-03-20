taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.47785
Euro
6.21865
Altın
1302.98
Borsa
104596
Gram Altın
229.491

Samsung, 10 Nisan'da yeni telefonlarını tanıtacak

Samsung, resmi Twitter hesabından paylaştığı bir gönderide, 10 Nisan tarihini işaret etti.

Haber Merkezi | 20.03.2019 - 10:32..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Samsung, katlanabilir telefonu Galaxy Fold ve Galaxy S10 serisinden sonra, yeni telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor.

Samsung Mobile resmi Twitter hesabından paylaşılan aşağıdaki gönderide, 10 Nisan'da düzenlenecek yeni bir Galaxy etkinliği vurgulandı. Görselde bulunan 3 adet telefon, birden fazla Galaxy telefonu tanıtılacağı anlamına gelebilir.

samsung

10 Nisan'da düzenlenecek etkinlik ile ilgili, şimdilik başka bilgi bulunmuyor. Ancak iddialara göre Samsung, Galax A90 adında yeni bir telefon tanıtacak. Ayrıca söylentilere göre Samsung bu telefonda tamamen çerçevesiz ve çentiksiz bir ekran kullanmak için ön kamerayı üstten açılır bir şekilde yerleştirecek.

Bakalım Samsung, 10 Nisan'da düzenleyeceği etkinlikte hangi telefonları tanıtacak?

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türk İHA'ları Ukrayna tarafından test edildi

Türk İHA'ları Ukrayna tarafından test edildi

70
İstanbul için yeni anket: Binali Yıldırım 5 puanla önde

İstanbul için yeni anket: Binali Yıldırım 5 puanla önde

243
Trump'ın masaj salonu bağlantısı soruşturuluyor

Trump'ın masaj salonu bağlantısı soruşturuluyor

19
İmam nikahlı eşe feci dayak

İmam nikahlı eşe feci dayak

128
Beren Saat ellerini cebinden çıkardı

Beren Saat ellerini cebinden çıkardı

65
Diyarbakır'da bağımsız adayın vaadi: Bedava elektrik

Diyarbakır'da bağımsız adayın vaadi: Bedava elektrik

81
HDP, CHP için oy toplama çabalarını sürdürüyor

HDP, CHP için oy toplama çabalarını sürdürüyor

78
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir