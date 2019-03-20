Samsung, 10 Nisan'da yeni telefonlarını tanıtacak

Samsung, katlanabilir telefonu Galaxy Fold ve Galaxy S10 serisinden sonra, yeni telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor.

Samsung Mobile resmi Twitter hesabından paylaşılan aşağıdaki gönderide, 10 Nisan'da düzenlenecek yeni bir Galaxy etkinliği vurgulandı. Görselde bulunan 3 adet telefon, birden fazla Galaxy telefonu tanıtılacağı anlamına gelebilir.

10 Nisan'da düzenlenecek etkinlik ile ilgili, şimdilik başka bilgi bulunmuyor. Ancak iddialara göre Samsung, Galax A90 adında yeni bir telefon tanıtacak. Ayrıca söylentilere göre Samsung bu telefonda tamamen çerçevesiz ve çentiksiz bir ekran kullanmak için ön kamerayı üstten açılır bir şekilde yerleştirecek.

Bakalım Samsung, 10 Nisan'da düzenleyeceği etkinlikte hangi telefonları tanıtacak?

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