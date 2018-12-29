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Samsung Galaxy A50 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı

Samsung'un gelecek sene piyasaya süreceği Galaxy A50 hakkında yeni bilgiler var.

Haber Merkezi | 29.12.2018 - 09:31..
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Samsung, yeni yıla yeni telefonları ile girmeye hazırlanıyor. Şirket, özellikle Galaxy S10 serisiyle popülerliğini artırma hedefinde. Üç kameralı Galaxy A8, dört kameralı Galaxy A9 ve hatta delikli ekranlı ilk Samsung telefondan sonra yeni bir telefon daha gelecek.

BÜYÜK BATARYA

Yakın zamanda gelecek olan Samsung Galaxy A50, A serisi modellerinin hepsinden daha güçlü bir bataryaya sahip olacak. 4.000mAh'lık bataryası bulunan telefon aynı zamanda batarya kapasitesi konusunda Galaxy S10'u da geride bırakacak.n Ayrıca telefonun 24 megapiksellik bir arka kameraya sahip olması bekleniyor. Bu kameranın yanında başka kamera olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Samsung Galaxy A50 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı

Galaxy A50 Android Pie işletim sistemiyle kutusundan çıkacak. Telefon, geçtiğimiz mart ayında piyasaya sürülen ve yapay zekayı destekleyen Exynos 9610 işlemcisine sahip olacak. Telefon ek olarak 480 fps'de ağır çekim videolar kaydedebilecek.

64GB ve 128GB depolama seçenekleriyle gelecek olan telefonda 4GB RAM bulunacak. Telefonun ekranında çentik olup olmadığını ve Samsung'un yeni ekran tasarımı Infinity-O ile gelip gelmeyeceğini henüz bilmiyoruz.

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