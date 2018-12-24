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Samsung Galaxy S10 serisi, hızlı şarjı destekleyecek

Samsung, önümüzdeki yıl piyasaya sürmeye hazırlandığı Galaxy S10 serisi için hızlı şarj üzerinde yoğun çalışmalar yapıyor.

Haber Merkezi | 24.12.2018 - 15:26..
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Samsung'un 15W hızlı şarj teknolojisi, birkaç yıl önce piyasaya sürüldüğünde oldukça etkileyiciydi. Ancak rakiplerin getirdiği yeni teknolojiler,  Samsung'u biraz arka plana itti. Galaxy S10 serisinde tekrar popüler hale gelmeyi hedefleyen Samsung, hızlı şarj teknolojisi üzerinde çalışıyor.

Samsung Galaxy S10 serisi, hızlı şarjı destekleyecek

Yeni çıkan haberlere göre Samsung, yeni hızlı şarj teknolojisi üzerinde epey çalışıyor. Henüz bir sayı ortaya çıkmasa da, Samsung'un 15W hızlı şarjının tarihe karışacağı konuşuluyor, fakat şarj hızlarındaki sıçramanın ne kadar büyük olacağı henüz belli değil.

HUAWEI VE ONEPLUS KULLANIYOR

Samsung'un çözümü ne kadar hızlı olursa olsun, Huawei ve OnePlus'ın  hızlı şarj teknolojileriyle büyük bir rekabet halinde olacak. Huawei, geliştirdiği 40W Süper Şarj teknolojisi ile Mate 20 Pro'nın 4.200mAh bataryasını, 30 dakikada %70 şarj edebiliyor. Öte yandan OnePlus, 20 dakika içinde bir gün yetecek kadar şarj edebilen yeni teknolojisini duyurmuştu. Samsung'un yeni hızlı şarj cihazlarını Galaxy S10 kutularına yerleştirmesi bekleniyor.


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