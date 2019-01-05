Samsung'un yeni katlanabilir telefonu hakkında bilinenler

Samsung, edge ekranından sonra yeni bir ekran daha piyasaya sürecek. Şirketin katlanabilir ekranlı ilk telefonu olacak bu cihazın isminin Galaxy F veya Galaxy X olacağına dair söylentiler var. Resmi olarak henüz ismi belli olmadığından biz de katlanabilir telefon olarak bahsedeceğiz. İşte bu telefon hakkında bildiğimiz her şey:

ÖZELLİKLER

Öncelikle telefonun en büyük özelliği katlanabilir bir ekrana sahip olması. Kamera konusunda Galaxy S10 ile benze özellikler göstereceği iddia edilen telefon, bir çift lens kurulumundan ve üçüncü ultra geniş oluşan “benzer” bir üçlü lens kamerasına sahip olacağı söyleniyor.

Ortaya çıkan diğer söylentilere göre ise Samsung, bu telefonds 6.000mAh batarya kullanacak. İşlemci tarafına baktığımızda ise Exynos 9820 veya Snapdragon 855 ile güçlendirilecek.





EKRAN

Yeni ekran “Infinity Flex Ekran” olarak adlandırılıyor. Ekran kalitesini düşürmeden tekrar tekrar katlanıp açılmak üzere tasarlandı. Samsung, aşınma ve yıpranma belirtileri göstermeden yüz binlerce kez katlanabileceğini söyledi. Açıldığında tablet gibi görünen telefon, katlandığında ise normal bir akıllı telefon olarak gözükecek.





FİYAT

Samsung'un yeni katlanabilir telefonunun Şubat 2019'da Mobil Dünya Kongresi'nde duyurulması bekleniyor. Peki bu telefonun fiyatı ne olacak? Telefon araştırmacılarına göre yeni katlanabilir telefonun fiyatı 1.900-2550 dolar arasında değişecek.