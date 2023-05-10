2020 Twitter saldırısından sorumlu hacker, suçunu kabul etti ABD'ye iade edilen İngiliz vatandaşı, 2020 Twitter saldırısından sorumlu olduğunu itiraf etti. İşte detaylar.

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Son zamanlarda sık sık güvenlik ihlalinin yaşandığı Twitter, 2020 yılında en büyük saldırılardan birine maruz kalmış ve birçok ünlü hesap ele geçirilerek Bitcoin dolandırıcılığına karışmıştı.

ABD Adalet Bakanlığı, geçen ay İspanya'dan New York'a iade edilen bir Birleşik Krallık vatandaşının, sosyal medya sitesi Twitter'ın 2020'de hacklenmesi de dahil olmak üzere siber taciz ve bilgisayar korsanlığı planlarından suçunu kabul ettiğini söyledi.

23 yaşındaki Joseph James O'Connor; bilgisayar izinsiz girişleri için komplo kurmak, elektronik dolandırıcılık yapmak ve kara para aklamak gibi tüm suçlamaları kabul etti.

77 yıl hapis cezası alabilir

Savcılar, 26 Nisan'da ABD'ye iade edilen ve 77 yıl hapisle yargılanan O'Connor'ın kurbanlara tazminat ödeyeceğini söyledi.

Başsavcı Yardımcısı Kenneth Polite, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

O'Connor'ın suç faaliyetleri aleni ve kötü niyetliydi ve davranışları birçok insanın hayatını etkiledi. Kurbanlarını taciz etti, tehdit etti ve şantaj yaparak önemli duygusal zararlara neden oldu.

2020'de ne olmuştu

Temmuz 2020 Twitter saldırısı, o zamanki Demokrat başkan adayı Joe Biden ve şu anda Twitter'ın sahibi olan Tesla CEO'su Elon Musk'ın hesapları da dahil olmak üzere çeşitli doğrulanmış hesapları ele geçirdi .

Eski Başkan Barack Obama, reality TV yıldızı Kim Kardashian, Bill Gates, Warren Buffett, Benjamin Netanyahu, Jeff Bezos, Michael Bloomberg ve Kanye West'in hesapları da saldırıdan nasibini aldı.

Daha sonra ise siber saldırgan, ele geçirdiği hesapları Bitcoin dolandırıcılığı için kullandı.