2024'e damga vurabilir mi: Apple Vision Pro seri üretime girdi Apple'ın merakla beklenen karma gerçeklik başlığı Apple Vision Pro'nun seri üretime girdiği söyleniyor. İşte yeni ürün hakkında tüm detaylar.

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Son zamanlarda metaverse girişimlerinin yaygınlaşması nedeniyle sanal gerçeklik başlıklarına olan ilgi hızlı bir şekilde artıyor.

Apple, geçtiğimiz haziran ayında düzenlenen WWDC geliştiriciler konferansında karma gerçeklik başlığı Apple Vision Pro'yu resmen tanıttı.

Çevreyle etkileşim konusunda bugüne kadar piyasaya sürülen en gelişmiş gözlüklerden birisi olan Apple Vision Pro, 3 bin 500 dolara satışa çıkacak.

Yakın bir tarihte, Apple'ın Vision Pro isimli yeni ürününün sevkiyatlarının gelecek yıl şubat ayında başlamasının beklendiği ve şirketin, herhangi bir gecikmeyi önlemek için tedarik zincirinde hızlı bir tempoda çalıştığına dair haberler ortaya çıkmıştı.

Apple Vision Pro seri üretime girdi

TF International Securities analisti Ming-Chi Kuo'ya göre, ürün çoktan seri üretime girdi ve eğer mevcut takvimde bir değişiklik olmazsa, bu cihazın ocak ayının sonlarından itibaren mağazalarda yerini almaya başlaması bekleniyor.

2024'ün en önemli Apple ürünü

Ayrıca, karma gerçeklik başlığının, Apple için 2024 yılının en dikkat çekici ve önemli ürünü olacağına dair görüşler de dile getiriliyor.

Apple'ın Vision Pro, ilk aşamada sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde ve randevu sistemine dayalı bir satış stratejisiyle piyasaya sürülecek. Yıl boyunca, ürünün global pazarlarda da kullanıma sunulması öngörülüyor.

Ek olarak, Apple'ın mağaza çalışanlarına, ocak ayında bu yeni ürün hakkında kapsamlı bir eğitim programı sunacağı da ifade ediliyor, bu da çalışanların müşterilere daha bilinçli ve ayrıntılı bilgi verebilmelerini sağlayacak.