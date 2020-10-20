65W hızlı şarj destekli Realme 7 Pro 23 Ekim'de ülkemizde satışa çıkıyor: İşte fiyatı ve özellikleri

Realme'nin yeni orta segment akıllı telefonu Realme 7 Pro, 23 Ekim'den itibaren ülkemizde satışa çıkacak. İşte Realme 7 Pro özellikleri ve Türkiye fiyatına ilişkin tüm detaylar.

Çinli akıllı telefon ,üreicisi Realme, geçtiğimiz ay tanıttığı Realme 7 Pro modelinin ülkemizdeki tanıtım etkinliğini gerçekleştirdi.

Dikldörtgen şeklindeki arka kameraya tasarımıyla ve 65W hızlı şarj desteğiyle dikkat çeken telefon, 23 Ekim'den itibaren ülkemizde satın alınabilecek.

Telefonun özelliklerine ve çıkış fiyatına ait bilgiler ise şu şekilde:

REALME 7 PRO ÖZELLİKLERİ

6,4 inç büyüklüğünde ve 2400×1080 piksel çözünürlüğünde Full HD+ AMOLED ekran ile gelen Realme 7 Pro, gücünü Qualcomm Snapdragon 720G işlemcisinden alıyor.





8GB RAM ve 128GB depolama alanı gibi özelliklerle gelen telefonun arka kısmında 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP dörtlü arka kamera, ön kısmında ise 32 MP'lik tek bir ön kamera yer alıyor.

4500 mAh bataryaya sahip Realme 7 Pro, 65W hızlı şarj desteği sayesinde yalnızca 3 dakikalık şarj ile 2,5 saat YouTube’da video izleme imkanı sunuyor.

REALME 7 PRO TÜRKİYE FİYATI

Ayna Gümüşü ve Ayna Mavisi olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle satışa çıkacak Realme 7 Pro, 23 Ekim'den itibaren 3 bin 999 TL'ye satın alınabilecek.