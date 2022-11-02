Petrol
94.8
0.16%
Euro
18.4319
0.40%
Dolar
18.6184
0.17%
Altın
990.98
0.58%
Borsa
4086
0.78%
Bitcoin
385.571
0.12%
BTXN Coin
10.30
-1.52%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Apple, AB ülkelerinde üçüncü taraf uygulama mağazalarına izin vermek zorunda kalacak

    Avrupa Birliği, akıllı telefon üreticilerinin telefonlarda 3. parti uygulama mağazalarına izin vermesini zorunlu kılan yasayı onayladı.
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2022 - 11:42
    • Güncelleme : 02.11.2022 - 12:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Apple, AB ülkelerinde üçüncü taraf uygulama mağazalarına izin vermek zorunda kalacak

    Avrupa Birliği, akıllı telefonlarda USB-C bağlantı noktasının kullanılmasını zorunlu kılan yasayı geçtiğimiz haftalarda onaylamıştı. Yasa nedeniyle Apple, iPhone'lardaki şarj girişini USB-C ile değiştirmek zorunda kalacak.

    Bu kararın yankıları sürerken, Avrupa Birliği'nden Apple'ı yine zor durumda bırakacak bir karar daha çıktı.

    Avrupa Birliği, akıllı telefon üreticilerinin telefonlarda 3. parti uygulama mağazalarına izin vermesini zorunlu kılan yasayı onayladı.

    "Diğer mağazalardan da uygulama indirilebilmeli"

    AB yetkilisi Gerard de Graaf, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Eğer bir iPhone kullanıyorsanız sadece App Store’dan uygulama indirmek zorunda kalmamalısınız. Kullanıcılar, diğer uygulama mağazalarından veya internetten uygulama indirebilmeli." diye konuştu.

    Apple, AB ülkelerinde üçüncü taraf uygulama mağazalarına izin vermek zorunda kalacak #1

    Yeni yasa nedeniyle Apple ve diğer telefon üreticileri, telefonlarda sabit uygulama mağazalarına ek olarak, kullanıcıların diğer marketlerden veya internetten legal uygulama indirmelerine izin verecek.

    Uymayana ceza var

    Önümüzdeki 6 ay içinde akıllı cihazlarda gerekli değişiklikleri yapmayan şirketler, bulundukları gruba göre cezalandırılacak.

    Yasa nedeniyle oldukça zor durumda kalacak Apple'ın nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu.


    Balıkesir'de sis trafikte araçlara zor anlar yaşattı
    Yaşam

    Balıkesir'de sis trafikte araçlara zor anlar yaşattı

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!
    Advertorial

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!

    Aleyna Tilki, yine iç çamaşırlı fotoğraf yayınladı
    Magazin

    Aleyna Tilki, yine iç çamaşırlı fotoğraf yayınladı

    Görüş Bildir