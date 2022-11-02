Apple, AB ülkelerinde üçüncü taraf uygulama mağazalarına izin vermek zorunda kalacak

Avrupa Birliği, akıllı telefon üreticilerinin telefonlarda 3. parti uygulama mağazalarına izin vermesini zorunlu kılan yasayı onayladı.

Avrupa Birliği, akıllı telefonlarda USB-C bağlantı noktasının kullanılmasını zorunlu kılan yasayı geçtiğimiz haftalarda onaylamıştı. Yasa nedeniyle Apple, iPhone'lardaki şarj girişini USB-C ile değiştirmek zorunda kalacak.

Bu kararın yankıları sürerken, Avrupa Birliği'nden Apple'ı yine zor durumda bırakacak bir karar daha çıktı.

Avrupa Birliği, akıllı telefon üreticilerinin telefonlarda 3. parti uygulama mağazalarına izin vermesini zorunlu kılan yasayı onayladı.

"Diğer mağazalardan da uygulama indirilebilmeli"

AB yetkilisi Gerard de Graaf, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Eğer bir iPhone kullanıyorsanız sadece App Store’dan uygulama indirmek zorunda kalmamalısınız. Kullanıcılar, diğer uygulama mağazalarından veya internetten uygulama indirebilmeli." diye konuştu.

Yeni yasa nedeniyle Apple ve diğer telefon üreticileri, telefonlarda sabit uygulama mağazalarına ek olarak, kullanıcıların diğer marketlerden veya internetten legal uygulama indirmelerine izin verecek.

Uymayana ceza var

Önümüzdeki 6 ay içinde akıllı cihazlarda gerekli değişiklikleri yapmayan şirketler, bulundukları gruba göre cezalandırılacak.

Yasa nedeniyle oldukça zor durumda kalacak Apple'ın nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu.