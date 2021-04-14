Apple'ın yeni tanıtım etkinliği 20 Nisan'da yapılacak: İşte beklenen ürünler

Apple'ın yeni iPad modellerini tanıtmayı planladığı etkinlik, 20 Nisan TSİ 20.00'de gerçekleşecek. İşte etkinlikle ilgili tüm detaylar...

Apple'ın; iPhone, Apple Watch ve iPad gibi ürünlerin yeni yazılımlarını ve özelliklerini tanıttığı WWDC geliştirici konferansı, bu yıl 7 Haziran'da yapılacak.

ABD'li şirket, her yıl geliştirici konferansından önce genellikle mart ayında yeni bir ürün tanıtıyordu. Ancak bu yıl, henüz herhangi bir ürün lansman etkinliği gerçekleştirilmemişti.

YENİ ETKİNLİK 20 NİSAN'DA

Apple'ın sanal asistanı Siri, şirketin yeni lansman tarihini 20 Nisan olarak açıkladı. Ayrıca Apple, paylaştığı görselle etkinlik tarihini resmen doğruladı.

Apple'ın "Spring Loaded" ismini verdiği etkinlik, 20 Nisan Salı günü TSİ 20.00'de yapılacak.

ETKİNLİKTE NELER BEKLENİYOR

Apple'ın 20 Nisan'daki etkinlikte neler tanıtacağı hakkında resmi bir açıklama yok. Ancak, şirketin yepyeni bir iPad Pro modeli ve AirTags adlı cihaz izleyicisini tanıtması bekleniyor.

Apple'ın etkinliği ile ilgili son gelişmeler, 20 Nisan Salı 20.00'den itibaren Ensonhaber'de olacak.







