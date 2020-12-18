Avrupa Birliği, Google'ın Fitbit'i satın almasına onay verdi

Avrupa Birliği, teknoloji şirketi Google'ın sağlık verilerini ölçen cihaz üreticisi Fitbit'i satın almasına onay verdiğini duyurdu.

2007 yılında kurulan ve egzersiz ekipmanı, etkinlik izleyicisi, pedometre, kalp atış hızı, uyku kalitesi ve zindelikle ilgili verileri ölçen giyilebilir ekipman üreticisi Fitbit, geçtiğimiz yıl 2,1 milyar dolara Google'a satılmıştı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, teknoloji sektöründe faaliyet gösteren ABD merkezli Google'ın 2,1 milyar dolara Fitbit'i satın alma teklifine yönelik rekabet incelemesinin tamamlandığı bildirildi.

ONAY ÇIKTI

İnceleme sonucu söz konusu satın almanın rekabete olumsuz etkisinin olmayacağı yönünde karara varıldığı belirtilen açıklamada, satın almanın ardından söz konusu piyasada rekabet ortamının devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada, Google'ın giyilebilir sağlık ekipmanlarından topladığı kullanıcı verilerini reklam ve benzeri alanlarda kullanmamayı ve bu sektördeki diğer firmaların Android işletim sistemine erişimlerine engel olmamayı taahhüt ettiği belirtildi.

YETKİ AB KOMİSYONUNDA

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketlerde birleşme ve satın almaları denetlemek AB Komisyonu'nun yetkileri dahilinde bulunuyor.

AB Komisyonu, bunun için yürüttüğü inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor.

Rekabete aykırı durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, birleşme veya satın almaları engelleyebiliyor.





30 MİLYON KULLANICISI VAR

Giyilebilir ekipmanlar üreten Fitbit'in, şu anda dünya genelinde 30 milyona yakın kullanıcısı bulunuyor. Ayrıca şirket, bugüne kadar 100 milyondan fazla ürün satmayı başararak oldukça iyi işlerin altına imza atmıştı.

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