Bilim insanları, kafatasında yeni bir organ buldu

Bilim insanları, kafatasında daha önce ne olduğu tanımlanmamış bir organ bulduklarını açıkladı. Yeni organ, tükürük bezi olarak görev yapıyor.

İnsan vücudu oldukça karmaşık bir yapı ve bilim insanları bu yapının sırlarını çözmek için yıllardır çalışıyor.

İnsan vücudundaki dokuları yüksek çözünürlüklü bir makine ile tarayan bilim insanları, kafatasında burun boşluğunun boğazla birleştiği bölgeye sıkışmış vaziyette bir çift büyük tükürük bezi bulduğunu açıkladı.

"ÜÇ ANA TÜKÜRÜK BEZİNE DÖRDÜNCÜSÜ EKLENDİ"

Araştırma ekibinden Hollanda Kanser Enstitüsü Doktoru Matthijs Valstar, ''Herhangi bir modern anatomi kitabında kulaklara yakın, çenenin altında ve dilin altında olmak üzere sadece üç ana tür tükürük bezi vardır. Şimdi dördüncüsünün olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

"YEDEK ORGAN GÖREVİ GÖRÜYOR"

Valstar, radyasyon tedavisinde zarar gören tükürük bezleri için yeni bulunan tükürük bezinin bir ''yedek organ'' görevi görebileceğini kaydetti.

KEŞİF DOĞRULANDI

Bilim insanları, yeni organın varlığını doğrulamak için 100 hastayı inceledi ve hepsinde söz konusu tükürük bezi olduğunu tespit etti.

KANSER TEDAVİSİ İÇİN ÖNEM TAŞIYOR

Yeni tükürük bezinin keşfi, kanser tedavisi için de oldukça önemli. Bilim insanları, kanseri tedavi etmek için baş ve boyuna radyasyon uygulayan doktorların tükürük bezlerine zarar vermemek için bu bölgelerden kaçındığını söylüyor.

Ancak şimdiye kadar yeni keşfedilen tükürük bezi bilinmediğinden, kimse o bölgeye radyasyon uygulamaktan kaçınmamıştı.

Araştırmacılar, Groningen Üniversitesi Tıp Merkezi'nde tedavi edilen 700'den fazla kanser hastasının kayıtlarını inceledi. İnceleme sonucunda, şimdiye kadar bilinmeyen tükürük bezlerine maruz kalan radyasyon miktarı arttıkça, hastaların daha fazla yan etki şikayeti bildirdikleri ortaya çıktı.

Ancak artık yeni tükürük bezlerinin konumu bilindiğinden, hastalar daha az radyasyona maruz kalacak ve görülen yan etkiler azalacak.