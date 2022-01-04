Canon, üst seviye DSLR fotoğraf makinesi üretmeyecek

Canon, artık üst seviye DSLR üretimini sonlandırdığını resmi olarak açıkladı. Marka, bunun yerine aynasız makinelere odaklanacak.

Son yıllarda, akıllı telefon kamera teknolojileri oldukça gelişti. Özellikle büyük markaların amiral gemisi telefonları, kamera konusunda bazı fotoğraf makinesi modelleriyle yarışacak seviyeye geldi.

Akıllı telefon sektörünün artan popülerliği, dünya çapında fotoğraf makinesi pazarını da oldukça etkiledi. Özellikle Canon ve Nikon gibi devler, son yıllarda satışlardan pek de memnun değil.

CANON, ARTIK ÜST SEVİYE DSLR ÜRETMEYECEK

Fotoğraf makinesi devi Canon, DSLR fotoğraf makinelerinde yolun sonuna geldi. Şirket, artık üst seviye DSLR fotoğraf makinesi üretmeyecek ve onun yerine aynasız fotoğraf makinelerine ağırlık verecek.

Canon Başkanı Fujio Mitarai, aynasız kameralara geçişin hızlandığını ve bundan sonra üst seviye DSLR fotoğraf makinesi üretmeyeceklerini doğruladı.

Son zamanlarda, aynasız fotoğraf makineleri daha popüler hale geldi. Canon'un rakibi Sony de 2021 yılının başlarında DSLR üretimini tamamen sonlandırma kararı almıştı.

Ancak Canon, DSLR üretimini amiral gemisi düzeyinde sonlandıracağını söylüyor. Yani şirket talep olursa, daha düşük segmentte DSLR makineler geliştirmeye devam edecek.