Dağ buzullarının yaklaşık yüzde 10'u 2050'de yok olacak

Bilim insanları, küresel ısınma nedeniyle önümüzdeki 30 yılda yükseklerdeki buzulların yüzde 10'unun yok olacağı uyarısında bulundu.

Küresel ısınma ile birlikte Dünya'nın ortalama sıcaklıkları, her geçen yıl yükselmeye devam ediyor. Bu durum, özellikle kutuplardaki buzulların hızla erimesine neden oluyor.

Bilim insanları, küresel ısınma nedeniyle önümüzdeki 30 yılda yükseklerdeki buzulların yüzde 10'unun yok olacağını söyledi.

Bremen Üniversitesi'nden buzul bilimci Ben Marzeion, dünyadaki yaklaşık 200 bin dağ buzulunun erime eğilimlerini inceledi ve dağ buzullarının küresel ısınmadan geri dönülmez şekilde etkilendiğini tespit etti.

13 BİN KÜP SUYA EŞ DEĞER BUZUL YOK OLACAK

100'den fazla bilgisayar modellemesinden elde edilen verileri bir araya getiren Marzeion, 2021-2050 yılları arasında ortalama 13 bin 200 kilometre küp suya eş değer buzul kaybının olmasının beklendiğini bildirdi.

GERİYE GELMELERİ İMKANSIZ

Marzieon, Paris İklim Antlaşması'ndaki sıcaklık artışı hedeflerine uyulsa bile dağ buzullarının yüzde 10'una karşılık gelen kaybın geri çevrilmesinin, halihazırda insan eliyle ortaya çıkan ısınma nedeniyle imkansız olacağını vurguladı.

"KIYAMET GİBİ"

Marzeion, dağ buzullarının erimesine etki eden ısınmanın 20-30 yıl öncenin karbon salınımının yarattığı sera etkisinden kaynaklandığına dikkati çekerek, "Bir açıdan bunu bir kıyamet gibi görebiliriz çünkü dağ buzullarının çoğunun erimesini durdurmak halihazırda imkansız.

Ancak insanların günümüzde alınan kararların iki üç kuşak sonra dünyamızı nasıl doğrudan etkileyebildiğini görmeleri açısından önemli." değerlendirmesinde bulundu.

BUZUL ERİMESİ YÜZDE 31 HIZLANDI

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde yapılan farklı bir araştırmada, 2015-2019 döneminde yıllık erime oranının, 2000-2004 dönemine göre yılda 78 milyar ton daha fazla olduğu ortaya çıkmıştı. Bu da 15 yıl öncesine göre buzulların yüzde 31 daha hızlı eridiğini gösteriyor.