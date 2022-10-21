Dünya’ya yakın 30 bin göktaşı tespit edildi

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Güneş sisteminde, Dünya'ya yakın 30 binden fazla göktaşı olduğunu açıkladı.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), özellikle büyük çaplı gök cisimlerini önceden tespit edip, çeşitli uyarılarda bulunuyor.

NASA, Dünya'nın 193 milyon kilometre yakınına gelen her nesneyi "Dünya'ya yakın cisim" olarak tanımlarken, 7,5 milyon kilometre yakınındaki her şey de "potansiyel olarak tehlikeli" kategorisine alınıyor.

Yakınımızda 30 binden fazla göktaşı var

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Güneş sisteminde, Dünya'ya yakın 30 binden fazla göktaşı olduğunu açıkladı.

Söz konusu gök cisimleri, zaman zaman gezegen üzerinde tehlikeli olaylara yol açabilir. NASA, Dünya'yı savunma planının bir parçası olarak DART aracıyla bir göktaşına çarpmış ve yörüngesini değiştirmişti.