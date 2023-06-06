Elon Musk'ın beyin çipi şirketi Neuralink'in değeri 5 milyar dolara ulaştı Elon Musk'ın iki yıl önce 2 milyar dolar değer biçilen beyin implant şirketi Neuralink'in değeri 5 milyar dolara yükseldi.

ensonhaber.com

İnsan beynine yerleştirilecek bir çip sayesinde insanlar ile bilgisayarlar arasında doğrudan bağlantı kurma hedefi ile yola çıkan Elon Musk'ın Neuralink projesi, 2020 yılında hayvanlar üzerinde denenmişti.

İnsanları ve bilgisayarları birbirine bağlamak için ultra yüksek bant genişliğine sahip beyin-makine arayüzleri geliştirmek isteyen Neuralink, beyin bozukluklarını tedavi etmeye, insan beynini korumaya, geliştirmeye ve sonunda insanları yapay zeka ile birleştirmeye yardımcı olacak.

Değeri 5 milyar doları aştı

Elon Musk'ın iki yıl önce 2 milyar dolar değer biçilen beyin implant şirketi Neuralink'in değeri 5 milyar dolara yükseldi.

Neuralink, kısa süre önce insan beynine çip yerleştirmek üzere klinik deneyler yapmak için onay aldığını duyurmuştu.

Elon Musk, eğer gelecekte implantları beynin daha derinine indirmeyi başarırlarsa, körlük ve depresyon gibi hastalıkların Neuralink ile tedavi edilebileceğini iddia ediyor.