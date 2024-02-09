Everest Dağı, tırmanan dağcıların dışkılarıyla kirleniyor Nepalli yetkililer, Everest Dağı'nın artık kokmaya başladığını belirterek, dağa tırmanan dağcıların kendi dışkılarını temizlemek zorunda kalacaklarını söyledi..

ensonhaber.com

Her yıl yüzlerce dağcı, dünyanın en yüksek noktası olan Everest Dağı'nın güney tarafındaki South Col bölgesinde kamp kuruyor..

Dağcılar her ne kadar Everest Dağı'na tırmandıkları için övgüyü hak etse de geride bıraktıkları ile çevreyi kirletiyor.

Everest bölgesinin büyük bölümünü kapsayan Pasang Lhamu bölgesi belediyesi, uygulanmakta olan önlemlere ek olarak yeni bir kural koydu.

Buna göre artık dağa tırmanan dağcıların, dışkılarını orada bırakmak yerine kamp alanına geri getirmesi gerekiyor.

"Dağlarımız kokuyor"

Pasang Lhamu bölgesi belediye başkanı Mingma Sherpa, BBC'ye yaptığı açıklamada "Dağlarımız kokmaya başladı." dedi.

Aşırı soğuk nedeniyle bırakılan dışkıların tam bozulmaması ise şikayetleri beraberinde getiriyor.

"Kayaların üzerindeki dışkılar imajımızı zedeliyor"

Mingma, "Kayaların üzerinde insan dışkısı görüldüğü ve bazı dağcıların hastalandığı yönünde şikayetler alıyoruz. Bu kabul edilemez ve imajımızı zedeliyor." dedi.

Dağcıların dışkı torbaları kontrol edilecek

Dünyanın en yüksek zirvesi olan Everest Dağı'na ve yakındaki Lhotse Dağı'na tırmanacak dağcıların, ana kampta "dönüşlerinde kontrol edilecek" dışkı torbaları satın almaları gerekecek.

Kamplar arasında 3 ton insan dışkısı var

Sivil toplum kuruluşu Sagarmatha Kirlilik Kontrol Komitesi (SPCC) başkanı Chhiring Sherpa ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Everest'e kurulan kampların arasında üç ton insan dışkısının olduğu söyledi.

Everest'e seferler düzenleyen dağ rehberi Stephan Keck de South Col'un "açık tuvalet" olarak ün kazandığını belirtti.

Sezon öncesi dışkı torbası tedarik edildi

Öte yandan SPCC, mart ayında başlayacak tırmanış sezonu için tahminen 400 yabancı dağcı ve 800 destek personeli için ABD'den yaklaşık 8 bin dışkı torbası tedarik etti.

Bu torbalar, insan dışkısını katılaştıran ve kokusuz hale getiren kimyasallar ve tozlar içeriyor.

Ortalama olarak bir dağcının günde 250 gram dışkı ürettiği düşünülüyor. Zirve denemesi için genellikle yüksek kamplarda yaklaşık iki hafta geçiriyorlar.

Uygulamanın Everest'te bir pilot proje olarak başlatılıp daha sonra diğer dağlarda uygulanmasını önerenler de var.