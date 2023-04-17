Google yapay zeka tabanlı yeni bir arama motoru geliştiriyor Google'ın, “tamamen yeni” ve yapay zekâ destekli bir arama motoru geliştirmeye hazırlandığı ortaya çıktı.

ensonhaber.com

Son zamanlarda ChatGPT'nin popüler olmasıyla birlikte metin tabanlı yapay zekalar oldukça ilgi görmeye başladı.

The New York Times’ın haberine göre Google, yapay zekâ destekli yeni bir arama motoru geliştirmek için kolları sıvadı.

Google’ın yeni arama motorunun yapay zekâ yardımıyla kullanıcının ne isteyeceğini öngörmeye çalışacağı ve böylelikle çok daha fazla kişiselleştirilmiş bir deneyim sunacağı söyleniyor.

Kodlar da oluşturabilecek

Google’ın geliştirmekte olduğu özellikler arasında, yazılım mühendisliği sorularını yanıtlayabilen ve kod parçacıkları oluşturabilen bir sohbet robotu da var.

Şirket ayrıca, insanların sohbet botuyla konuşarak müzik aramasına olanak tanıyan bir özelliği test ediyor.

Google, yapay zeka destekli arama motoru özelliklerinden bir kısmını mayıs ayında duyuracak ve ardından sonbahar aylarında yeni özelliklerle karşımıza çıkacak.