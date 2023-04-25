GTA 6 ne zaman çıkacak? İşte herkesin merak ettiği tanıtım tarihi Son zamanlarda ortaya çıkan yeni detaylar, GTA 6'nın ne zaman tanıtılacağını ve piyasaya sürüleceğini gösteriyor.

ensonhaber.com

Grand Theft Auto, her oyunu milyonlarca kullanıcı tarafından oynanan en popüler oyun serilerinin başında geliyor.

Özellikle 2013 tarihinde yayınlanan GTA 5 ile satış rekorları kıran oyun, aradan 9 yıl geçmesine rağmen hala milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor.

GTA 6 çalışmaları devam ediyor

GTA 5'in üzerinden neredeyse 10 yıl geçti ve henüz serinin merakla beklenen oyunu Grand Theft Auto 6 (GTA 6) hakkında çok net bilgiler yok.

Rockstar Games'in oyunun geliştirilme aşamasında olduğunu açıklamasının ardından, şimdi de muhtemel çıkış tarihi ile ilgili bilgiler gelmeye başladı.

GTA 6 ne zaman çıkacak

Oyun endüstrisinden kaynakların verdiği bilgiye göre, Grand Theft Auto serisinin en yeni oyunu yakında karşımıza çıkacak.

Geliştirme çalışmaları bir süredir devam eden GTA 6’nın, yapımcı Rockstar Games’in çatı şirketi Take Two tarafından 17 Mayıs’ta duyurulacağı söyleniyor. Bu duyurunun şirketin yatırımcı toplantısı sırasında yapılacağı belirtiliyor.

İddiaya göre şirket, duyuru kapsamında GTA 6'dan oynanış videoları gösterecek ve oynanabilir karakterleri tanıtacak.

Şirketin artık tamamen GTA 6'ya yoğunlaşacağı ve oyunun resmi duyurusunun yakın bir zamanda yapılacağı söyleniyor.