GTA 6 ne zaman çıkacak? İşte herkesin merak ettiği tarih Son zamanlarda ortaya çıkan yeni detaylar, GTA 6'nın ne zaman tanıtılacağını ve piyasaya sürüleceğini gösteriyor.

ensonhaber.com

Grand Theft Auto, her oyunu milyonlarca kullanıcı tarafından oynanan en popüler oyun serilerinin başında geliyor.

Özellikle 2013 tarihinde yayınlanan GTA 5 ile satış rekorları kıran oyun, aradan 10 yıl geçmesine rağmen hala milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor.

Rockstar Games'in oyunun geliştirilme aşamasında olduğunu açıklamasının ardından, şimdi de muhtemel çıkış tarihi ile ilgili bilgiler gelmeye başladı.

GTA 6 ne zaman çıkacak

Take-Two Interactive, yayınladığı yıllık kazanç raporunda merakla beklenen yeni GTA oyununun çıkış tarihine ilişkin ipucu verdi.

Take-Two, sektörde yeni standartlar belirleyecek birkaç çığır açan oyun piyasaya sürerek önümüzdeki mali yılda 8 milyar dolarlık rekor bir gelir elde etmeyi umduğunu açıkladı. Bu da gelirlerde yaklaşık 2 kat artış demek.

Raporda açık bir şekilde GTA'dan bahsedilmese de şirkete bu kadar etkileyici sonuçlar sağlayabilecek tek bir oyun var: GTA 6.

Bu nedenle GTA 6'nın önümüzdeki yıl piyasaya çıkacağı belirtiliyor.