İkinci çeyrekte en çok bilgisayar satan markalar

İkinci çeyrekte en çok bilgisayar satan markalar

Bilgisayar satışları ilk çeyrekteki sert düşüşün ardından ikinci çeyrekte arttı. İşte en çok bilgisayar satışı gerçekleştiren markalar.

Özellikle akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle birlikte, son 8 yıldır küresel çaptaki bilgisayar satışları oldukça azaldı.

Ardından bu yılın başlarında bir de koronavirüsün patlak vermesi, ilk çeyrekteki bilgisayar satışlarının yüzde 12.3 azalmasına neden olmuştu.

Gartner araştırma şirketinin yayınladığı yeni bir rapora göre, bilgisayar satışları koronavirüsün etkisinden kurtulmuş durumda. Raporda, ikinci çeyrekteki satışların yüzde 2.8 oranında arttığı yer alıyor.

65 MİLYON BİLGİSAYAR SATILDI

Yılın ikinci çeyreğinde 64.8 milyon bilgisayar (masaüstü ve dizüstü) satışı gerçekleşti. Satışların büyük bir bölümü Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgelerinde yapıldı.

EN ÇOK SATAN MARKALAR

2020'nin ikinci çeyreğinde en çok bilgisayar satan marka 16 milyon 197 bin adetle Lenovo oldu. Lenovo'yu 16 milyon 165 bin adetle HP takip etti. Her iki şirketin pazar payları sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 24.9 olarak gerçekleşti.

10 milyon 648 bin satışla yüzde 16.4 pazar payına ulaşan DELL üçüncü sırada yer alırken, Apple ise 4 milyon 368 bin satış ve yüzde 6.7 pazar payıyla dördüncü sıraya yerleşti.

İşte en çok satış yapan markalar (milyon)