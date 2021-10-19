Intel, eski müşterisi Apple'ı geri kazanmak istiyor

Geçmişte yaşadığı sıkıntılı günleri geride bırakmak isteyen Intel, yeniden Apple ile birlikte çalışmak istediğini açıkladı.

Bildiğiniz gibi Apple, piyasaya sürdüğü iPhone ve iPad modellerinde kendi ürettiği işlemcileri kullanıyor. Ancak şirket, Mac modellerinde genellikle Intel işlemcileri tercih ediyordu.

Apple, yeni Mac bilgisayarlarda artık Intel'i değil, kendi ürettiği işlemcileri kullanıyor. Böylece, şirketin amiral gemisi dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarının işlemcileri için 15 yıllık Intel bağımlılığı sonlandı.

INTEL, YENİDEN APPLE İLE ÇALIŞMAK İSTİYOR

Intel patronu Pat Gelsinger, geçmiş yıllarda yaşadıkları sıkıntılar sonrasında Apple gibi önemli bir müşterisini kaybettiklerini dile getirirken, yeni dönemde büyük ilerlemeler kaydedeceklerini söyledi.

Apple’ın yeni yongalarının oldukça başarılı olduğunu ifade eden Gelsinger, Intel işlemcilerini Apple M yongaları ile rekabetçi hale getireceklerini ve bu sayede Apple’ı geri kazanabileceklerini belirtti.

Apple’ın kendi işlemcilerini üretmeye başlamasından sonra diğer şirketler de düğmeye bastı. Örneğin Qualcomm, işlemcilerini güçlendirmeye devam ederken, AMD cephesi ise yeni bir ARM yongası geliştiriyor.

Bu nedenle Intel'e olam bağımlılık, gelecek yıllarda daha da düşük seviyelere inecek gibi görünüyor.