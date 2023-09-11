iPhone 15 geliyor! İşte Apple'ın 12 Eylül'de tanıtacağı tüm ürünler Apple, 12 Eylül Salı günü iPhone 15 ve yeni cihazlarının yanı sıra iOS 17 yazılım güncellemesinin de tanıtımını yapacağı bir etkinlik düzenleyecek.

ensonhaber.com

ABD'li teknoloji devi Apple, yeni iPhone modellerini 12 Eylül'de düzenleyeceği etkinlikte tanıtacak.

Şirketin en yeni ürünlerini sergileyeceği etkinlikte, dört yeni iPhone ve birkaç Apple Watch modelinin ön plana çıkması bekleniyor.

Kullanıcılar bu etkinlikte iPhone 15 ile beraber başka hangi yeniliklerin tanıtılacağını merak ediyordu. İşte Apple'ın Wonderlust etkinliğine dair bildiklerimiz...

iPhone 15 modelleri

Standart iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ın yanı sıra üst düzey bir iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in tanıtımının yapılması bekleniyor.

iPhone 15 serisinde yer alan tüm modellerin ''Dynamics Island'' tasarımına sahip olacağı da biliniyor. Bildiğiniz gibi Apple, artık yeni iPhone'larda USB-C şarj girişine yer verecek.

Söylentilere göre, iPhone 15 Pro Max modeli görüntü sensöründen kaynaklı sorunlar nedeniyle serinin diğer modellerinden biraz daha geç satışa çıkacak. Kaynaklara göre bu gecikme, yaklaşık 3-4 hafta sürebilir.

AirPods

Şirketin mevcut AirPods modellerinin "yeni" versiyonlarını piyasaya süreceği ve tek farkın Lightning yerine USB-C kullanan şarj kutuları olacağı bildiriliyor.

AirPods serisinde ileride yapılacağı söylenen değişiklikler arasında vücut sıcaklığı sensörleri, işitme engelli kişiler için bir kulaklık geliştirdiği de belirtiliyor.

Apple Watch modelleri

Bu yıl Apple Watch güncellemeleri için beklentileri yüksek tutmamakta fayda var. Tanıtılması beklenen Apple Watch Series 9'daki birincil donanım değişikliğinin, ürünün 2020'den bu yana ilk gerçek işlemci yükseltmesini işaret eden bir S9 çipi olacağı söyleniyor.

S9 işlemcisiyle birlikte Watch'larda performans artışı ve daha uzun pil ömrü bekleniyor.

iOS 17 güncellemesi

Etkinlikte Apple'ın 2023'teki ilk büyük yazılım güncellemeleri olan iOS 17, watchOS 10 ve iPadOS 17 hakkında daha fazla ayrıntı paylaşılması bekleniyor.

iOS 17 yeni bir StandBy modu, sesli mesaj deşifreleri, FaceTime video sesli mesajları, kişi posterleri, NameDrop ve yeni satır içi tahmini metin önerileri gibi bazı yeniliklerle gelecek.

Apple, yeni cihazlarını tanıtacağı "Wonderlust" etkinliğini 12 Eylül Salı günü saat 20.00'da gerçekleştirecek. Etkinlik sırasında, tüm gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.